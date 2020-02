„Sterntaler“ unterstützt Jugendwohngruppe in Kyritz

Kyritz

Der moderne Zweigeschosser im Kyritzer Eichenweg gleich gegenüber von Kita und Seniorenwohnpark ist durchaus imposant. Sein Zweck erschließt sich dem zufälligen Besucher aber erst einmal nicht.

Seit dem vergangenen Sommer ist der Neubau das Domizil der Kyritzer Jugendwohngruppe „Kompass“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Ostprignitz-Ruppin. In der Einrichtung, die zuvor unter deutlich beengteren Verhältnissen in der Innenstadt untergebracht war, werden Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren betreut.

Seit etwa einem halben Jahr hat die Kyritzer Wohngruppe der Arbeiterwohlfahrt im Eichenweg ein neues Zuhause. Quelle: Alexander Beckmann

„Wir bieten Kindern und Jugendlichen ein Zuhause, die aus den verschiedensten Gründen nicht bei ihrer Familie leben können“, sagt die Leiterin des Hauses Isabel Tamm-Berg. Die Entscheidung über solch eine Unterbringung treffe in jedem Fall das Jugendamt. „Aktuell haben wir sechs Bewohner. Platz wäre für acht.“

Ersatzfamilie für Kinder und Jugendliche

Sechs ausgebildete Erzieher sind im Schichtdienst rund um die Uhr für die Betreuung verantwortlich. Die Jugendlichen werden nicht sich selbst überlassen. Allen stehen im neuen Quartier auf Wunsch Einzelzimmer zur Verfügung. Es gibt Wohnzimmer und eine große Küche mit Essplatz. Man kocht und hält den Haushalt am Laufen. Zum Alltag gehört der ganz normale Schulbesuch in der Region.

Leiterin der Einrichtung ist Isabel Tamm-Berg. Fünf Kollegen stehen ihr zur Seite. Quelle: Alexander Beckmann

„Die Jugendlichen sind hier nicht zu Besuch. Sie leben hier“, betont Isabel Tamm-Berg. „Wir versuchen ihnen ein Heim zu geben – natürlich immer mit dem Ziel, nach Möglichkeit irgendwann ins Elternhaus zurückzukehren.“ Die Wohngruppe bildet eine Art Familienersatz – im Notfall bis zu dem Zeitpunkt, an dem die jungen Bewohner auf eigenen Füßen stehen können.

Auch darauf werden sie im Haus ganz gezielt vorbereitet. Demnächst wird ein Teil des Gebäudes mit kleinen separaten Wohneinheiten dem „Trainingswohnen“ dienen. „Da wollen wir unsere jungen Leute auf die erste eigene Wohnung vorbereiten“, erklärt die Einrichtungsleiterin.

Ein Platz zum Musikmachen

Den Awo-Mitarbeitern im Kyritzer Eichenweg geht es definitiv um mehr als nur darum, Heranwachsende zu beaufsichtigen. Das zeigt sich in dem Vorhaben, das Erzieher Elias Schult schon ein ganzes Weilchen verfolgt. Der 31-jährige Hobbymusiker möchte seine Schützlinge gern zum Musizieren animieren. Er ist überzeugt davon, dass dies einen wertvollen Beitrag bei der persönlichen Entwicklung leisten kann. Außerdem: „Einige der Jugendlichen haben schon nach so etwas gefragt. Der eine oder andere hat ja Gitarre gespielt oder so. Andere würden gern trommeln.“

Jugendhilfe-Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt Die Wohngruppe für Jugendliche in Kyritz besteht seit 1997. Sie übernahm damals Aufgaben des örtlichen Kinderheims, das geschlossen wurde. Nach Jahren in der innerstädtischen Weberstraße entstanden 2015 Pläne für einen Neubau im Eichenweg im Wohngebiet „Alt & Jung“. Mitte 2019 nahm das Kinder- und Jugendwohnhaus seinen Betrieb auf.

Noch fehlt es im Awo-Haus aber an den Voraussetzungen. „Wir könnten ins Jugendfreizeitzentrum im Mehrgenerationenhaus fahren“, sagt Elias Schult. „Da gibt es einen Probenraum.“ Den habe man auch schon besucht. Doch regelmäßige Fahrten quer durch die Stadt seien schwierig zu organisieren.

Ausstattung steht noch ganz am Anfang

Bei Bewohnern und Betreuern entstand eine andere Idee. „Wir haben hier im Haus ja noch einen Raum frei“, erzählt Elias Schult. Über seine Nutzung habe man gemeinsam diskutiert. Ein Musikzimmer stand weit oben auf der Liste. Aber auch für andere Zwecke – als Treffpunkt oder Rückzugsort – sei ausreichend Platz.

Momentan gibt es jedoch nur das Zimmer: geräumig und praktisch komplett leer.

Das zu ändern, dazu wird nun die Aktion „ Sterntaler“ von MAZ, Volkssolidarität und Sparkasse OPR einen Beitrag leisten. Fast 11.000 Euro spendeten MAZ-Leser aus Kyritz und Umgebung Ende vergangenen Jahres. Teile des Geldes kamen bisher der Lebensmittelausgabe für Bedürftige am Kyritzer Bahnhof und dem Obdachlosenquartier in Groß Pankow zugute.

Instrumente und Zubehör für rund 3000 Euro

Weitere rund 3000 Euro sollen nun der Ausstattung des Musikzimmers der Awo-Wohngruppe im Eichenweg dienen. Geplant ist die Anschaffung von Akustikgitarren, Cajones (Kistentrommeln) und eines Schlagzeugs – eines elektronischen, denn schließlich soll nicht das ganze Haus mithören. Zudem geht es um Zubehör und kleine Verstärkerboxen. „Die Idee ist natürlich auch, mal öffentlich wirksam zu werden, zum Beispiel beim Gartenfest“, erklärt Elias Schult. „Außerdem denken wir daran, anderen Einrichtungen ein Mitwirken zu ermöglichen.“

Von Alexander Beckmann