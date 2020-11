Strafanzeige folgt auf Stinkefinger in Kyritz

Kyritz

Den Stinkefinger zeigte ein 18 Jahre alter Mann einer Mitarbeiterin des Kyritzer Ordnungsamtes am Dienstag gegen 12.30 Uhr am Bürgerpark in der Perleberger Straße. Die Frau und ihr Kollege wollten eine Gruppe im Sinne des Jugendschutzgesetzes kontrollieren, weil die jungen Leute Alkoholflaschen dabei hatten.

Alle waren schon volljährig

Nach der Beleidigung riefen die Ordnungsamtsmitarbeiter die Polizei hinzu. Die Polizisten stellten die Personalien der jungen Leute fest – alle Personen der Gruppe waren volljährig und durften Alkohol trinken. Der 18-Jährige erhielt aber eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

