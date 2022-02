Kyritz, Wusterhausen, Neustadt, Gumtow

Um Haaresbreite wäre es aufgrund des Sturmes am Donnerstagvormittag in Kyritz zu einer Tragödie gekommen. Doch eine Postfrau, die sich gerade vor dem Eingang der Linden-Schule in der Perleberger Straße befand, hatte Glück im Unglück. Ein großes herabfallendes Teil des Daches verfehlte sie nur knapp.

So berichtet es jedenfalls Hausmeister Thomas Stuth. „Die Frau hat wohl etwas am Fuß abbekommen.“ Das herabfallende Teil soll sie um vielleicht nur zwei Sekunden verfehlt haben. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie.

Dieses Teil des Daches landete vor dem Eingang der Schule. Quelle: Matthias Anke

Bei der Dachhaut handelt es sich um Bitumenbahnen, wie sie auch vor acht Jahren schon bei einem Sturm von diesem Gebäude heruntergerissen wurden. Die Dachpappe mitsamt Isolierung flog im Juni 2014 bis auf die andere Straßenseite.

„Es wurde dann ja alles repariert, aber offenbar wird schon ein kleiner neuer Spalt zum Schwachpunkt, da der Wind nur drunter zu fassen braucht“, so Hausmeister Stuth.

Die Schüler seien nach dem Vorfall allesamt aus dem Gebäude gebracht worden. Mit einem Dachdecker wurde sofort Kontakt aufgenommen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Kyritzer Feuerwehrleute sicherten das Areal weiträumig ab. Quelle: Matthias Anke

Derweil sicherten Kyritzer Feuerwehrleute das Areal weiträumig ab. Sie waren gegen 9 Uhr ausgerückt, als die Sirene über der Stadt ertönte.

Beim Feuerwehreinsatz in der Perleberger Straße in Kyritz. Quelle: Matthias Anke

Umgekippte Bäume hatten sie bis zu dem Zeitpunkt bereits mehrfach beschäftigt. Laut Stadtwehrführer Frank Brüggemann waren dahingehend vor allem aber die Wehren der Kyritzer Dörfer im Einsatz.

So mussten die Drewener in der Nacht gleich zwei Mal ausrücken. Mit dabei waren die Lellichower und Teetzer. Auch Rehfelder, Kötzliner und Berlitter Feuerwehrleute hatten laut Brüggemann „gut zu tun“.

Die meisten Feuerwehreinsätze in der Gemeinde Gumtow

Die meisten Schäden im Altkreis Kyritz richtete Sturmtief Ylenia in der Nacht zu Donnerstag offenbar aber in der Gemeinde Gumtow an. Gemeindebrandmeister Marko Köpke berichtete, dass es von kurz vor 4 Uhr bis zum Vormittag 13 verschiedene Einsatzstellen im Gemeindegebiet gab.

Der erste Einsatz infolge des Sturms wurde um 3.46 Uhr im Bereich Görike gemeldet. Größtenteils seien es umgekippte Bäume gewesen, zu denen die Feuerwehrleute gerufen werden, so Köpke: „Ich bin froh darüber, dass es bisher keine Verletzten gab und auch keine großräumigen Sperrungen notwendig waren.“

Die Einsätze im Gemeindegebiet von Gumtow wurden diesmal nicht von der Leitstelle in Potsdam aus koordiniert. Sie liefen dort zwar auf, wurden dann aber nach Gumtow gemeldet. Dort ist eine Koordinierungsstelle eingerichtet worden. Und dort wird auch die Priorisierung der Einsätze festgelegt. Der Koordinierungsstab schickt dann die Wehren zum jeweiligen Einsatzort.

Marko Köpke findet das gut, weil die Kollegen vor Ort die Einsätze in ihrer Vielzahl besser koordinieren können, als ein Mitarbeiter der Leitstelle in Potsdam, dem die Ortskenntnis fehlt.

Überschaubare Einsätze im Amt Neustadt

Im Amtsgebiet Neustadt war es in der Nacht eher ruhig geblieben, wie vom Amtswehrführer Heino Arndt zu erfahren war. Er sprach von einem Einsatz gegen 3 Uhr in Zernitz.

Morgens wurde die Feuerwehr dann noch nach Breddin und Neustadt gerufen. „Seitdem ist hier Ruhe“, sagte Arndt zur Mittagszeit. Zwar seien auch ein paar vereinzelt heruntergefallene Dachsteine zu beklagen, aber in diesen Fällen hätten sich die Hauseigentümer selbst um das Beräumen gekümmert, so Arndt.

Wusterhausener mussten bislang nicht ausrücken

In der Gemeinde Wusterhausen blieb es hingegen in der gesamten Nacht ruhig. Die Feuerwehr musste nicht ein Mal ausrücken, teilte Gemeindebrandmeister Peter Wolter auf MAZ-Nachfrage mit. Lediglich der Bauhof hatte bei Barsikow ein paar umgekippte Bäume wegräumen müssen.

Im Tagesverlauf blieben die Feuerwehren der Region trotzdem in erhöhter Alarmbereitschaft aufgrund immer wieder neuer Sturmspitzen. Dabei wurde im Neustädter Vogelsang-Wohngebiet ebenfalls eine Dachsicherung notwendig. Um diese kümmerte sich die Wohnungsbaugesellschaft.

Von Sandra Bels und Matthias Anke