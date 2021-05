Tag der Befreiung: Gedenken in Kyritz im kleinen Kreis

Kyritz

Zum 76. Jahrestag des Tages der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai fanden in Kyritz an mehreren Stellen Gedenkveranstaltungen statt. Coronabedingt konnten hierbei wieder jeweils nur wenige Personen teilnehmen.

Aus terminlichen Gründen erinnerte der Regionalverband der Linken schon am Freitagnachmittag an die Opfer des Faschismus. Dieter Groß und Uwe Tackmann (beide Die Linke) legten zunächst Blumen mit Schleifen auf dem Kyritzer Stadtfriedhof nieder. Anschließend ging es zum Sowjetischen Ehrenmal in der Pritzwalker Straße und auch am VdN-Denkmal in der Bahnhofstraße legten sie Blumen nieder und sprachen einige Worte des Gedenkens.

Die Bürgermeisterin der Stadt Kyritz, Nora Görke (parteilos), und der Stadtverordnetenvorsitzende Thomas Settgast (SPD) erinnerten am Sonnabend an die Befreiung vom Nationalsozialismus.

Von André Reichel