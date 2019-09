Kyritz

Wie funktioniert eine Toilette? Wie wird eine Mauer gebaut? Wie deckt man ein Dach oder erkennt, dass ein Rohr verstopft ist? All diese Fragen und noch ganz viele andere wurden am Freitagvormittag in der Kyritzer Stärkefabrik beantwortet.

Mitarbeiter des Werkes der Emslandstärke hatten dort zusammen mit neun H...