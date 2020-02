Holzhausen

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein mutmaßlicher Tankbetrüger am Dienstag zwischen Holzhausen und Zernitz-Bahnhof die Kontrolle über sein Auto verloren. Der 21-Jährige kam mit dem VW von der Straße ab. Beamte hatten den Autofahrer verfolgt, nachdem er an einer Tankstelle in Wusterhausen 50 Liter Kraftstoff nicht bezahlt hatte.

Der Mann, der polizeilich bekannt war, stand offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamine. Zudem hatte er laut Polizei keinen Führerschein.

Zwei Jugendliche saßen im Auto

Die Beamten nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest. Der VW war nicht für den Straßenverkehr zugelassen. In dem Wagen befanden sich auch noch zwei Jugendliche. Am Mittwoch wurde der 21-Jährige wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Von MAZonline