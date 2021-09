Berlitt - „Theater am Pilgerweg“ aus Bad Wilsnack gastierte am Tag des offenen Denkmals in Berlitt

Nach einem Jahr Coronazwangspause konnte in Berlitt nun endlich zum Tag des offenen Denkmals wieder das „Theater am Pilgerweg“ ihr allerneuestes Stück aufführen. Das Ensemble aus Bad Wilsnack zog zahlreiche Besucher an.