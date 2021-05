Theaternächte im Klostergarten: Kyritzer proben online

Das Stück „Der wahre Jakob“ in der Inszenierung von Eckhard Kutzer soll am 21. und 28. August sowie am 4. und 18. September jeweils ab 20 Uhr aufgeführt werden.

Der Eintritt auf das Gelände an der Johann-Sebastian-Bach-Straße 2 kostet 15 Euro. Der Vorverkauf beginnt im Juni über die Webseite www.knattermimen.de, per E-Mail über k-mimen@t-online.de oder via Telefon unter 033971/7 37 28.

„Der wahre Jakob“ spielt in Kutzers Inszenierung im Jahr 1925 in Kyritz. Anton Struwe, Stadtrat von Kyritz und Vorsitzender des Vereins zur „Aufrichtung gefallener Mädchen“ wird zusammen mit seinem Freund Heinrich Böcklein delegiert, um am „Kongress der Liga für Sitte und Moral“ in Berlin teilzunehmen.

In der Weltstadt angekommen, beschließen die Beiden, den Kongress zu schwänzen und stattdessen ins Varieté zu gehen. Dort verliebt sich Struwe prompt in die Tänzerin Yvette. Dass er es mit der eigenen Stieftochter zu tun hat, ahnt er nicht. Böcklein ist unterdessen in die Fänge des Berliner Nachtlebens geraten und verbringt seinerseits einen fröhlichen Abend mit Wein, Weib und Gesang. Als Yvette dann aber völlig, unerwartet nach Kyritz kommt, gerät die ganze Welt aus den Fugen – und Struwe und Böcklein haben alle Hände voll zu tun, um ihre Eskapaden zu vertuschen.