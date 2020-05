Ein König hat jetzt das Schloss in Heinrichsfelde

Heinrichsfelde

Wann ist ein Schloss eine Schloss? Wenn es dazu einen König gibt? Dann hat Heinrichsfelde bei Kyritz tatsächlich eines. Es steht direkt an der Bundesstraße 5, sieht allerdings etwas mitgenommen aus.

Sein Eigentümer ist schon seit einigen Wochen mit Handwerkern dabei, diesen Zustand zum Besseren zu verändern. Der Mann heißt Thomas König und reist mindestens einmal pro Woche aus Hoppegarten an, um zu sehen, wie es vorangeht. Rand-Berliner will Thomas König auch weiterhin bleiben. Ein Umzug nach Kyritz ist also nicht geplant.

Das wuchtige Gutshaus wurde 1890 erbaut

Der Erwerb der Immobilie hat samt und sonders einen wirtschaftlichen Hintergrund. Der 41-Jährige betreibt bereits zwei Firmen, darunter das Busunternehmen „Bärlinunterwegs“ mit Sitz in Berlin-Lichtenberg, und ist Teilhaber an einem Geschäft, das Artikel für die Fitness vertreibt. Mit dem Gutshaus in der Ostprignitz möchte sich der Familienvater ein weiteres Standbein schaffen.

Die wuchtige Immobilie mit Turmanbau in Nachbarschaft zum Kyritzer Verkehrslandeplatz ist ein dreiflügeliges Gutshaus aus dem Jahr 1890. Das unterkellerte Gebäude hat ein nicht geräumiges Dachgeschoss und wurde ein ums andere mal umgebaut. Bis 2006 bot es mehreren Familien Heimstatt. Dann zogen die letzten Mieter aus. Seitdem ist es unbewohnt.

Die Sanierung des Gutshauses begann mit den Arbeiten am Dach. Es wird komplett erneuert. Quelle: Wolfgang Hörmann

Dem Haus tat der Leerstand nicht gut. Höchste Zeit also, dass Handwerker anrückten. Sie bestimmen jetzt das Bild. Das Dach ist bereits zu großen Teilen erneuert. Im Innern dürfte die Komplettsanierung die meiste Arbeit bringen.

„Hier ist von früheren Nutzern sehr viel umgebaut worden. Mein Ziel ist es, wieder dem Urzustand nahe zu kommen“, sagt Thomas König. Das bedeutet, dass Fenster ersetzt, Türen wenn möglich aufgearbeitet und Wände versetzt werden müssen.

Durch den Umbau sollen mehr Räume geschaffen werden. Das Ziel ist, dem Urzustand nahe zu kommen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Er schätze die solide Bausubstanz, die Stein auf Stein gemauerten Wände. Täfelungen, Paneele, Treppen und historische Fliesen will er erhalten, so König. Aus bislang 27 Räumen sollen am Ende 32 werden. Auch das bisher nicht ausgebaute Dachgeschoss ist perspektivisch für die Nutzung angedacht.

Die historische Treppe im Gutshaus bleibt erhalten. Quelle: Wolfgang Hörmann

Und wie soll das Haus am Ende genutzt werden? Eine konkrete Antwort bleibt der Bauherr bisher schuldig, verspricht aber: „Es wird sozial und vernünftig. Was am Ende entsteht, passt hierher. Wenn alles wie geplant klappt, entstehen etwa ein Dutzend Arbeitsplätze.“

Thomas König will demnächst bei der Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke vorsprechen. Da wird er dann sicherlich deutlicher werden. Die Bauzeit im „Schloss“ grenzt der Eigentümer schon mal ein. „Corona hat auch bei uns einiges verzögert. Die Fertigstellung ist deshalb für 2021 geplant.“

Die Entstehung von Heinrichsfelde Heinrichsfelde ist Teil der Stadt Kyritz. Aktuell hat der Wohnplatz etwa 100 Einwohner. Schon um 1794 wurde dort eine Ziegelei angelegt, aus der 1846 das Freigut Heinrichsfelde entstand. Um 1860 umfasste die kleine Siedlung ein Vorwerk, ein Chausseehaus und ein Forsthaus mit fünf Wohngebäuden. Das Gutshaus wurde 1890 errichtet. Es ist kein Denkmal. Im Jahr 2017 wurde es versteigert und 2019 an den jetzigen Eigentümer weiter verkauft. Der Ortsteil von Kyritz wird im Zuge der bevorstehenden Sanierung der Bundesstraße 5 eine neue Zufahrt bekommen. Betroffen davon ist auch das Gutsgrundstück. Gespräche zwischen Eigentümer und Landesbetrieb Straßenwesen gab es bereits.

Von Wolfgang Hörmann