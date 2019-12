Tourismusverein löst sich auf

Kyritz

Der Tourismusverein Kyritz, Wusterhausen, Neustadt (Dosse) löst sich auf. Diese Entscheidung wurde bei einer zweiten Mitgliederversammlung getroffen. Ihr voraus ging ein Treffen, bei dem bereits über die Auflösung diskutiert wurde. Das war vom Vorsitzenden des Vereins, dem Bantikower Hotelier Marcel Hankel, zu erfahren.

Wenige Mitglieder bringen sich ein

Er sagte: „So wie es aktuell läuft, geht es nicht weiter.“ Die Arbeit laste im Prinzip auf seinen Schultern und denen von Mitglied und Hotelier Andreas Heine aus Kyritz sowie Kathrin Novotny, Chefin von Schröder Reisen in Segeletz. Dabei hat der Verein gut 55 Mitglieder von denen sich aber nur wenige regelmäßig einbringen würden. Zur Versammlung über die Auflösung seien nur 15 Mitglieder gekommen. Daran ist laut Hankel zu sehen, dass die Arbeit so nicht mehr funktioniert.

Ehrenamt und Beruf schwer zu vereinbaren

Dem Vorstand falle es zunehmend schwerer, die ehrenamtlichen Aufgaben mit den beruflichen Tätigkeiten und Verpflichtungen zu vereinbaren. Hankel sagt, dass für ihn die Familie und sein Unternehmen Priorität haben. Dabei bleibe oft auch die ehrenamtliche Arbeit auf der Strecke.

Hankel rät allen Mitgliedern, sich dem Tourismusverband Prignitz anzuschließen. Unter seinem Dach sollen künftig die Belange der touristischen Partner im Dosse-Seen Land bearbeitet werden.

Direkte Mitgliedschaft ist möglich

Von Seiten des Verbandes heißt es: Die Inhalte und Ziele, die der Verein bisher vertreten hat, werden durch eine zukünftige direkte Mitgliedschaft im Tourismusverband Prignitz weiterhin gewährleistet.“ Der Tourismusverband will das Dosse-Seen-Land kontinuierlich als regionale Urlaubsregion in der Reiseregion Prignitz definieren und vermarkten.

Nahtloser Übergang in den Verband

Alle bisherigen Mitglieder des Tourismusvereins und weitere Partner vor Ort, die den Tourismus stärken wollen, können eigenständig und direkt Mitglied im Verband werden, um die touristischen Ideen vor Ort weiterhin umzusetzen. Gewährt wird ein nahezu nahtloser Übergang, heißt es seitens des Verbandes. Marcel Hankel teilt mit, dass die Internetseite des Tourismusvereins, zu finden unter der Adresse www.dosse-seen-land.de weiter bestehen bleibt und von Kyritz und Wusterhausen gepflegt wird.

Enge Zusammenarbeit mit den Städten

Der Tourismusverband will außerdem die enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Tourismusverantwortlichen der Städte Kyritz und Wusterhausen in eigenen Büros sowie in Neustadt im Amt weiter ausbauen. „Die Zusammenarbeit der Gemeinde Wusterhausen mit der Touristinformation im Wegemuseum, bleibt bestehen. Anbieter der Gemeinde Wusterhausen können sich nach wie vor mit ihren Problemen und Anregungen bei uns melden“, sagt Katharina Zimmermann, Verantwortliche für Wegemuseum und Tourismus.

Doreen Wolf vom Kyritzer Stadtmarketing und Tourismus ergänzt: „Als größte Touristinformation der Region bleiben wir Ansprechpartner für die Leistungsträger vor Ort.“ Auch Jasmin Zumwinkel, Kultur- und Tourismusbeauftragte in Neustadt bestätigt, dass das Amt in den neuen Strukturen mitarbeiten wird.

Stammtische für den Austausch vor Ort

„Es ist angedacht, Stammtische oder ähnliche Formate in Abstimmung mit den Tourismusverantwortlichen der Städte zu organisieren, um den Austausch untereinander vor Ort weiter zu gewährleisten“, sagt Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz. Erste Mitgliederanträge aus dem Dosse-Seen-Land seien bereits bearbeitet worden.

Sinnvolle Lösung für die Zukunft

Für Marcel Hankel ist die Auflösung und die neue Struktur eine sinnvolle Lösung für die Zukunft. Er sagt, dass sich in den vergangenen Jahren ein Wandel in der Branche vollzogen habe, dem man so gerecht werden könne. „Mit dem Verband haben wir einen Ansprechpartner und eine Stimme in der Prignitz“, so der Hotelinhaber. Über die Vereinsauflösung wurden alle Mitglieder schriftlich informiert.

Interessenten für eine Mitgliedschaft im Tourismusverband Prignitz finden den Antragsbogen unter www.tourismusverband-prignitz.de.

Von Sandra Bels