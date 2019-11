Perleberg/Kyritz

Bauern aus dem ganzen Land machen sich heute in ihren Traktoren zu einer Sternfahrt nach Berlin auf. Auch in der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin ist mit langen Trecker-Kolonnen zu rechnen, und das gleich zweimal: Nachts und am frühen Morgen, wenn die Bauern in Richtung Berlin unterwegs sind – und noch einmal am Abend ab 16 Uhr nach Ende der Protestaktion.

Hier gibt es Verkehrsbehinderungen

Mit Verkehrsbehinderungen durch die Konvois muss vor allem auf der B5, der B 102, der B 103, der B 107, der B 195 berechnet werden. Betroffen sind die Bundesstraßen um und in Witttock, Perleberg, Kyritz, Pritzwalk, Wittenberge.

Route 7 der bundesweiten Sternfahrt führt durch die Prignitz und Ostprignitz. Ruppin. Und hier führt sie entlang:

Route 7a: Ganzlin – Kyritz

Ganzlin( Mecklenburg-Vorpommern, an der Landesgrenze zu Brandenburg): Abfahrt 3:30 Uhr

Meyenburg ca. 3:45 Uhr

Pritzwalk ca. 4:20 Uhr

Kyritz 5:30 Uhr

danach weiter auf Route 7

Route 7b: Grabow – Kyritz

Grabow( Mecklenburg-Vorpommern) Abfahrt um 3 Uhr

Karstädt ca. 3:35 Uhr

Perleberg ca. 4 Uhr

Gumtow ca 5 Uhr

Kyritz 5:30 Uhr

und weiter auf Route 7

Route 7c: Dömitz – Perleberg

Dömitz ( Mecklenburg-Vorpommern), Abfahrt 2 Uhr

Wootz ca. 2:20 Uhr

Lenzenca. 2:45 Uhr

Lanz ca. 3 Uhr

Wittenberge ca. 3:30 Uhr

Perleberg 4 Uhr

und weiter auf Route 7 b

Route 7: Wittstock – Landesgrenze Berlin

Wittstock: Abfahrt 4:30 Uhr

Herzsprung ca. 4:55 Uhr

Kyritzca. 5:30 Uhr

Wusterhausen ca. 5:40 Uhr

Friesack ca. 6:20 Uhr

Pessinca. 6:45 Uhr

weiter Auffahrt Retzow

Nauen ca. 7:15 Uhr

Besonders im Bereich Nauen ist auf der B 5 mit erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs zu rechnen.

Landesgrenze Berlin 8 Uhr

Der Rückreiseverkehr beginnt um 16 Uhr. Etwa drei Stunden später sind die Traktorenkolonnen dann wieder in Ostprignitz-Ruppin und Prignitz unterwegs, dann in umgekehrte Richtung.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Vor Traktor-Demo in Berlin: Nassenheider Tankstellen-Team packt Lunchpakete für Landwirte

Warum sich ein Brandenburger Landwirt an der Trecker-Demo beteiligte

Bauerndemo erreicht Berlin: Verkehrsbehinderungen bei Rückfahrt möglich

Bauern wollen nicht als Sündenbock herhalten

Von MAZ-online