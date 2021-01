Trotz Corona wurde im Altkreis Kyritz geheiratet

Die Standesbeamtinnen in Wusterhausen, Neustadt und Kyritz hatten 2020 trotz Corona gut zu tun. Viele Paare ließen sich von den Beschränkungen nicht davon abhalten sich zu vermählen.

Standesbeamtin Gabriele Sauerteig geht nach 30 Dienstjahren in Wusterhausen in den Ruhestand, traut aber erst noch viele Paare in diesem Jahr. Quelle: Sandra Bels