Bewohner des Seniorenwohnparks in Kyritz gehörten zu den ersten in Ostprignitz-Ruppin, die im Januar gegen das Coronavirus geimpft wurden. Auch die Beschäftigten nutzten zuletzt die Möglichkeit dazu. Jetzt zeigt sich: Trotz eines positiven Tests eines geimpften und eines weiteren, nicht geimpften Bewohners und zweier Mitarbeiter kam es zu keinem schwereren Infektionsgeschehen.

Trotz Impfung: positiver Coronatest in Kyritzer Seniorenheim

