Trotz Preissteigerung beim Getreide: Die Mehlsilos in der Kyritzer Bäckerei Armster sind voll

Kyritz

Eins will Matthias-Christian Armster gleich klar stellen: Es ist genügend Mehl in Deutschland vorhanden. Die leeren Regale in den Supermärkten erwecken für den Kyritzer Bäckereichef eher subjektiv den Eindruck einer Knappheit. Armster denkt, dass es ein logistisches Problem ist, dass die Mehlfächer fast überall in den Supermärkten gerade leer sind.

Armsters Mehl kommt aus Deutschland

In seiner Bäckerei verwendet er zu 100 Prozent deutsches Mehl. Es kommt von den Magdeburger Mühlenwerken. „Und die produzieren 100 Prozent ihrer Getreidesorten in der Magdeburger Börde“, so Armster. Natürlich seien auch die Ukraine und Russland große Weizenproduzenten, aber mehr als die Hälfte des dort produzierten Getreides werde nicht nach Deutschland verkauft, ist sich Armster sicher.

Eine Rohstoffknappheit sieht der Bäckereichef eher im Saaten-Bereich wie zum Beispiel bei den Sonnenblumenkernen und beim Rapsöl. Und weil jetzt alle, die damit arbeiten, diese Rohstoffe ordern, steigt auch der Preis, ist sich Armster sicher. Für ihn ist das eine vorweggenommene Preisanpassung. Und die ist enorm.

Der Mehlpreis hat sich in sechs Monaten verdoppelt

Demnach ist zum Beispiel der Preis für ein Kilogramm flüssiges Ei innerhalb von zwei Wochen um 80 Cent gestiegen. Eine Tonne Mehl kostete laut Armster vor sechs Monaten 280 Euro. Über Weihnachten stieg der Preis dann auf 480 Euro und Mitte März stand er bei 560 Euro. „Das ist eine Verdopplung innerhalb von sechs Monaten“, sagt Armster. Die seiner Meinung nach aber mit dem Krieg in der Ukraine nichts zu tun hat. Sondern für ihn eher eine Anpassung auf die Verteuerung der Rohstoffe und Betriebsmittel ist, die aber schon vor längerer Zeit geschehen ist.

Kyritzer Bäckereichef rechnet mit weiteren Preissteigerungen

Für Armster steht fest, dass weitere Steigerungen unumgänglich sind. Da ist zum Beispiel das Heizöl. 10 000 Liter werden pro Monat in der Bäckerei für den Betrieb der Backöfen gebraucht. Im Februar kostete der Liter netto noch 86 Cent. „Aktuell sind wir in der Spitze bei 2,60 Euro“, so Armster. Und das ziehe sich von A wie Apfel bis Z wie Zucker durch den gesamten Betrieb. Denn es gibt gerade auch keine neuen Transporter als Lieferfahrzeuge und Papier ist knapp, weil die Logistik teuer ist und die Lieferungen dadurch länger dauern.

Das Mehl bei Armster kommt aus der Magdeburger Börde. Quelle: Sandra Bels

Kyritzer Bäckerei muss den Bau des neuen Reifehauses verschieben

Den Bau des neuen Reifehauses für die Brötchen muss der Bäckereichef auch erst einmal verschieben. „Wir brauchen dafür spezielle Technik zum Kühlen und Feuchthalten“, so Armster. Aber die Elektronik dafür kann gerade nicht geliefert werden. Sie kommt aus Japan, wurde dort auch versendet, ist aber bislang nicht angekommen, wie Produktionsleiter Christian Schmidt berichtet. Im September wurde alles bestellt. Die für Ende März anvisierte Lieferung wurde nun auf Anfang Mai verschoben, so Schmidt.

Preiserhöhungen sind unumgänglich

Dem Bäckereichef bleibt angesichts dieser Umstände gar nichts anderes übrig, als die Preise zu erhöhen. Zehn Prozent sind es seit einer Woche. „Unsere Kunden hatten das schon erwartet und teilweise auch danach gefragt“, so Matthias-Christian Armster. Sie würden Verständnis zeigen, aber auch ihr Kaufverhalten anpassen, sagt er.

Dass man bald für Brot oder Brötchen den doppelten Preis bezahlen muss, damit rechnet er hingegen aber nicht, denkt eher, dass die Preisanpassung etwa um die 30 Prozent liegen wird, die in Schritten erfolgt.

Von Sandra Bels