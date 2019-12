Kyritz

Auf dem Spendenkonto der 24. Hilfsaktion „ Sterntaler“ der MAZ, der Volkssolidarität und der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin bewegt sich was. Seit dem Beginn der Aktion vor gut einer Woche stieg der Kontostand auf exakt 1115,94 Euro an.

Ganz bei Null erfolgte der Start in diesem Jahr ja nicht. Zum einen war da ein kleiner Rest von knapp 6 Euro aus dem Vorjahr. Zum anderen hatte Ende Januar die Familie der langjährigen Sterntaler-Unterstützerin Erika Blumenthal aus Wusterhausen 310 Euro eingezahlt.

Dankeschön an alle Spender

Seit dem 23. November gingen nun weitere Überweisungen ein. Zu den Spendern zählen Isabell Jennrich, Sebastian Steineke, Eva Zischler, Peter Beetz, Marlene Neubauer, Dagmar Ziegler, Roland Tille und weitere Unterstützer, die ungenannt bleiben wollen. Ihnen allen ein großes Dankeschön.

Weitere Spenden auf das Konto DE89 1605 0202 1522 0049 00 sind bis zum 23. Dezember selbstverständlich jederzeit herzlich willkommen. Zudem stehen in den Sparkassen-Filialen in Kyritz, Neustadt und Wusterhausen die bekannten Sterntaler-Sammelschweine für Bargeld bereit.

Geld für „Festpakete“

„ Sterntaler“ wird auch diesmal jeden einzelnen Euro für soziale Projekte in der Region einsetzen. Die Hilfe soll möglichst direkt jenen zugutekommen, die sie am nötigsten haben.

In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB) plant „ Sterntaler“ daher, zuallererst Lebensmittelpakete anzuschaffen. Die GAB betreibt in Kyritz unter anderem eine Gebrauchtartikelbörse und eine Lebensmittelausgabe. Dort sollen die durchaus etwas festlichen Pakete je nach Spendenaufkommen an möglichst viele Bedürftige verteilt werden.

Sterntaler-Spendenkonto: DE89 1605 0202 1522 0049 00

Von Alexander Beckmann