Kyritz

Kleine, weiße Friedenstauben könnten demnächst etliche Kraftfahrzeuge, aber auch jegliche anderen Stellen in der Region zieren. Die Aufkleber gibt es jetzt in der Touristinfo in Kyritz, und zwar im Tausch gegen eine Spende. Das Geld kommt der Ukraine-Hilfe der Kleeblatt-Kommunen in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Klub Kyritz zugute.

Laut Stadtsprecherin Doreen Wolf wächst der Spendenkontostand kontinuierlich. Mittwochabend lag er bereits bei fast 11.000 Euro.

Spendenbescheinigungen sind möglich

Was bisher nicht klappte, funktioniere jetzt nach Rücksprache mit dem Finanzamt: Wer eine Spendenbescheinigung benötigt, bekommt diese auch. Dafür ist eine E-Mail mit dem Betreff Spendenbescheinigung Ukraine-Hilfe sowie Name und Anschrift an stadtkasse@kyritz.de zu senden oder per Telefon unter 033971/8 52 35 zu informieren.

Kyritzer Schüler verteilen Aufkleber

Damit die kleinen Friedenstauben einen guten Start hinlegen, wollen an diesem Freitag Kyritzer Diercke-Oberschüler mithelfen, sie unter die Leute zu bringen. Die Achtklässler verteilen die Aufkleber am frühen Vormittag auf dem Wochenmarkt.

Von Matthias Anke