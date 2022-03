Kyritz

Ein Lied für die Kinder der Welt, sangen am Sonntag die Kleinsten der Stephanus-Kita in der Kyritzer Kirche Sankt Marien. Dort hatten sich sehr viele Menschen eingefunden, um bei einem beeindruckenden Benefizkonzert zugunsten der Menschen in der Ukraine, ­Solidarität und Mitgefühl zu bekunden.

Initiator der Veranstaltung war der Kyritzer Kantor Michael ­Schulze. Der Wunsch der Kita-Kinder, dass doch alle Kinder der Welt so glücklich sein mögen wie sie selbst, ließ gleich zu Beginn des Konzerts die Bilder von zerstörten Städten in der Ukraine im Kopf entstehen. Man musste unweigerlich an die Menschen denken, die jetzt auf der Flucht sind, unter ihnen die vielen Kinder.

Die Kyritzer Kantorei gehörte zu den Programmgestaltern. Quelle: Renate Zunke

Drastische Worte für dieses Leid fand eingangs der Veranstaltung Gemeindepädagogin Annemarie Schulze: „Wenn ein großes Land ein kleines überfällt, dann ist es Mord.“

Lang war die Liste der Akteure. Das Programm gestalteten unter anderem Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule, die Kantorei und die Bläser der Sankt Marienkirche sowie der A-capella-Chor Manus mulierum.

Die Band Kokas aus Perleberg begeistert in Kyritz

Die Band Kokas aus Perleberg begeisterte mit jugendlichem Sound. Detlev Freier aus Dessau als Squeezebox Teddy sorgte für Gänsehautfeeling mit seiner faszinierenden, energiegeladenen Stimme.

Detlev Freier aus Dessau mit beeindruckender Stimme. Quelle: Renate Zunke

Die Vielfalt der Beiträge während des dreistündigen Programms war überwältigend. So füllten die klaren, kraftvollen Stimmen von Anne Silcher sowie Yvonne Lemke und Stephan Müller das Gotteshaus. Die Ärztin Heidi Seifert, Peter Kulisch, Hartmut Paschen, Harald Bölk sowie Annemarie und Michael Schulze gehörten zu den Instrumentalsolisten, die mit ihren Darbietungen die Zuhörer berührten.

Elke und Hartmut Hanke boten Kurzgeschichten zu den Themen Krieg, Frieden und menschliches Mitgefühl.

Kinder der Stephanus-Kita sangen ein Lied für die Kinder der Welt. Quelle: Renate Zunke

Meisterhaft ließ Marvin Lindner mit seiner Improvisation „Gib ­Frieden, Herr, gib Frieden“ die ­Orgel gewaltig erklingen. Mit dem Wunsch nach einer friedlichen Welt, damit das Leid von Menschen endlich ein Ende hat, verließ dann wohl jeder der Gäste das Konzert.

Von Renate Zunke