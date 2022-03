Ukraine-Hilfe: Kyritzer Hilfstransport startet Samstag richtung Polen

Kyritz

Keine zwei Tage alt war der gemeinsame Spendenaufruf für die Ukraine-Flüchtlinge in Polen seitens des Internationalen Clubs Kyritz (ICK), der Stadt Kyritz, der Gemeinde Gumtow und des Amtes Neustadt sowie der Gemeinde Wusterhausen. Schon bewegte sich der Kontostand auf 8000 Euro zu. Kyritz mit 3000 und der ICK mit 2000 Euro hatten den Anfang gemacht.

Kyritzer kaufen vom Spendengeld gezielt Hilfsgüter

„Es haben sich dann wirklich sehr viele Leute gemeldet, von überall aus der Region“, berichtet Raik Grützmacher vom ICK: „Geschäftsleute etwa, die ihre Modekollektion umstellen und uns ihre bisherige Ware überlassen.“ Diese Hilfsbereitschaft sei überwältigend. Dabei wurde vorrangig nach Geldspenden gefragt, um gezielt Hilfsgüter einzukaufen.

Zu denen, die nun in sogar größerem Stil mithelfen beim Sammeln von Sachspenden gehören Sandra Pfitzner und Jaqueline Külzow. Sie und einige andere gehören zum gemeinnützigen Verein „Glückskäferlein“, der schon diverse Hilfsprojekte unterstützte etwa für Alleinstehende, sozial schwache Menschen im Raum Kyritz bis hin zur Obdachlosenhilfe in Berlin.

Friseursalon in Kyritz dient als Zwischenlager

Bei der Gantikowerin Sandra Pfitzner, die einen Friseursalon in Kyritz in der Perleberger Straße betreibt, werden nun täglich kistenweise Hilfsgüter abgegeben. „Wir haben meinen Salon als Adresse angegeben, weil ich die einzige aus dem Verein bin, die täglich vor Ort und somit erreichbar ist“, erklärt Sandra Pfitzner.

Mit einer derart großen Spendenbereitschaft rechneten sie und ihre Mitstreiter von den „Glückskäferlein“ nicht. So stapeln sich jetzt Kisten und Kartons mit allerlei Dingen in dem viel zu kleinen Lagerraum des Salons. Ständig kommen weitere hinzu. Besonders gefragt sind Hygieneartikel und Babybedarf. Diese werden auch schon oft als Spenden abgeliefert. Doch noch vieles andere mehr wird gebraucht.

Transportziel Walcz ist eine Kyritzer Partnerstadt

Die Kisten werden vor dem Transport nach Polen noch zweisprachig beschriftet. „Ich kann einwenig polnisch und eine polnische Freundin hilft uns dabei auch“, sagt Jaqueline Külzow.

Der Großteil dieser Spenden geht am Sonnabend mit auf die Reise nach Walcz, zur Kyritzer Partnerstadt. „Wir fahren mit vier Leuten und zwei Fahrzeugen, Lkw und Anhänger. Los geht es am frühen Sonnabend, ich denke mal 4 Uhr“, sagt Raik Grützmacher. Noch mehr Ladungen sollen in den nächsten Tagen folgen. Es darf und soll also auch weiterhin gespendet werden.

Spendenkonto der Stadt Kyritz: DE38 1605 0202 1522 0011 62. Stichwort „Spende Ukraine-Hilfe“.

Von André Reichel und Matthias Anke