Ukraine-Hilfe: Kyritzer richten Sachspendenstelle ein für ankommende Kriegsflüchtlinge

Kyritz

Alle, die den in der Region erwarteten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine mit Sachspenden helfen wollen, haben mit dem Kyritzer Mehrgenerationenhaus jetzt eine zentrale Anlaufstelle. Sie ist eine von dreien im Landkreis, um die Menschen koordiniert mit allem zu versorgen, was sie benötigen könnten. Auch in Wittstock und Neuruppin entstehen solche Sammelorte demnächst.

„Die Schwerlastregale haben wir vom Hagebaumarkt bekommen und am Abend noch aufgebaut, und seit heute früh 9 Uhr kommen die Leute“, erklärte Christian Boldt, der seitens der Stadtverwaltung für das Mehrgenerationenhaus zuständig ist, am Mittwoch: „Die Hilfsbereitschaft ist wirklich gut.“

Für das Lager wird in dem Gebäude an der Perleberger Straße 10 der sogenannte Stadtsaal genutzt. Kleidung ist dort bereits eingetroffen und nach Größen sortiert, dazu Hygieneartikel aller Art.

Im Mehrgenerationenhaus ansässige Institutionen helfen mit

Zu Boldts Team gehören Maximilian Schneidewind als Bundesfreiwilligendienstler, Alexander Blocks vom Verein Ostprignitz-Jugend und weitere Ehrenamtler. Das im Haus ansässige Jugendfreizeitzentrum des Trägers „Outlaw“ bringt sich ebenso mit ein wie das Netzwerk Gesunde Kinder und ab dem Wochenende dann auch das Deutsche Rote Kreuz mit drei Leuten. Darüber hinaus werden weitere Menschen gesucht, die diese Hilfsaktion ehrenamtlich unterstützen möchten.

„Wir müssen ja auch erst abwarten, wie dynamisch sich die kommenden Tage entwickeln, wir wollen aber signalisieren: Wir sind vorbereitet“, erklärte die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke bei ihrem Besuch in der Sammelstelle. Demnach könnte sich der Bedarf womöglich einerseits gut abdecken lassen, andererseits könnte er aber noch viel größer werden als jetzt ohnehin schon absehbar ist.

Stadt Kyritz meldete dem Landkreis freie Wohnungen

Wie viele Flüchtlinge am Ende eintreffen, ist schließlich offen. Derweil werden Angebote für Unterkünfte über den Landkreis koordiniert (asyl@opr.de oder 03391/6 88 50 34). „Auch wir haben freie Wohnungen gemeldet“, sagte Nora Görke.

Benefizkonzert in Kyritz geplant Der KyritzerKantor Michael Schulze plant für Sonntag, 13. März, um 17 Uhr ein Benefizkonzert für die Ukraine. Das Konzert soll in der Marienkirche stattfinden. Wer mitmachen möchte, wird gebeten, sich bis Mittwoch, 9. März, bei Michael Schulze zu melden. Vieles sei möglich – Gesang, Klavier, Keyboard, Orgel, Flöte, Gitarre etc. Meldungen zur Teilnahme bitte unter Telefon 0177/3 41 33 59 oder via Signal oder Telegram.

Dass sich in der Sammelstelle für die Spenden viel türmen wird, glaubt sie nicht. „Die Leute werden es benötigen, und hier soll ja nichts liegenbleiben“, sagte sie mit Blick auf die Hygieneartikel, Kleidung, Lebensmittel und anderen Dinge des täglichen Bedarfs. Gesammelt und an die aus der Ukraine kommenden Flüchtlinge ausgegeben werden sollen beispielsweise Toilettenpapier, Windeln, Zahnpasta. Apotheken stellten auch schon Medikamente bereit.

Der Stadtsaal des Kyritzer Mehrgenerationenhauses wurde zum Lager für Hilfsgüter umfunktioniert. Bald sollen dort Geflüchtete mit dem Nötigsten versorgt werden. Quelle: Matthias Anke

Gefragt sein werde Kleidung aller Art. Ähnlich gelte dies für Lebensmittel. Auch Schlafsäcke, Decken und aufgeladene Powerbanks werden benötigt. Eine detaillierte Auflistung aller möglichen Sachen findet sich auf der Stadthomepage www.kyritz.de.

Direkte Hilfe für die im Raum Kyritz ankommenden Ukrainer

Betont wird, dass es sich ausdrücklich nicht um den Transport in die Krisengebiete handelt, „sondern um die direkte Unterstützung der ankommenden Menschen hier vor Ort“ – im Unterschied also zu den Privatinitiativen oder der Kleeblatt-Initiative in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Club der Stadt Kyritz.

Bei den Spenden soll darauf geachtet werden, dass diese in einem guten Zustand sind. „Alles, was man sich auch selbst nehmen und noch verwenden würde“, gilt laut Christian Boldt als Faustregel. Und: Wer etwas abgeben möchte, aber zum Transport nicht in der Lage ist, zu dem komme das Helferteam zum Abholen auch nach Hause.

Öffnungszeiten sind montags bis sonnabends 9 bis 16 Uhr. Teamleiter Christian Boldt ist erreichbar unter 033971/8 52 60, Maximilian Schneidewind unter 033971/30 89 11 und Alexander Blocks unter 033971/60 46 05.

Von Matthias Anke