So denken Kinder über den Nikolaus

Holzhausen

Wie schafft der Nikolaus das bloß alles? Hat er starke Rentiere wie der Weihnachtsmann? Und warum muss der Stiefel eigentlich blank geputzt werden, damit der Nikolaus ihn mit Überraschungen füllt? Die MAZ hat Kinder gefragt – und viele tolle Antworten bekommen.

Zur Galerie Wie alle Kinder freuen sich auch die Mädchen und Jungen aus der Kita „Sonnenschein“ in Holzhausen auf den Nikolaus. Die meisten von ihnen wünschen sich von ihm Süßigkeiten.

Aber auf wen geht die Nikolaus-Tradition eigentlich zurück? Nikolaus lebte vor etwa 1700 Jahren und war Bischof von Myra, einer Stadt an der Mittelmeerküste der heutigen Türkei. In vielen Ländern der Welt verehren die Menschen den heiligen Nikolaus bis heute – vor allem, weil er ein besonders großes Herz für arme Menschen und Kinder hatte.

Gold auf der Fensterbank

Eine überlieferte Geschichte über den Nikolaus ist noch immer besonders berühmt: Ein Vater lebte allein mit seinen Töchtern, denn die Mutter war gestorben. Die Familie war sehr arm. Als Nikolaus das zu Ohren kam, beschloss er, dem Vater zu helfen, und legte der Familie eines Nachts Gold auf die Fensterbank.

Na, sowas! Da ist es doch nur allzu verständlich, dass Kinder besonders gespannt auf das sind, was sie am Nikolaustag in ihrem Stiefel finden.

Von André Reichel