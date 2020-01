„Muckout“ sucht Mülldetektive

Kyritz

Jenny Karl und Silvia Last von der Kyritz Kreativ-Werkstatt „Muckout” läuten in den Winterferien die nächste Runde für die Mülldetektive ein. Damit ist das Mitmach-Angebot „Umweltschutz medial und kreativ begreifen” gemeint.

Anfang in den Herbstferien

Schon in den Herbstferien waren Kinder und Jugendliche in Kyritz unterwegs, sammelten Müll entwarfen und bauten die ersten Kunstwerke daraus. Nun geht es weiter. Willkommen sind Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren, aber auch Eltern, Großeltern, Tanten oder Onkel, die ehrenamtliche Unterstützung geben wollen.

Insektenhotels sollen entstehen

„In den Winterferien gehen wir wieder sammeln, sofern das Wetter es zulässt“, sagt Silvia Last. „Wir wollen aber auch mit den Funden aus den Herbstferien arbeiten“, fügt sie an. So sollen zum Beispiel Insektenhotels entstehen, möglichst aus den gefundenen Materialien. „Dafür suchen wir erfahrene Insektenhotel- und Nisthilfenbauer“, sagt Silvia Last.

Schon in den Herbstferien wurde jede menge Müll gesammelt. Der soll nun verarbeitet werden. Quelle: privat

Angebot ist kostenlos

Projektzeit in den Winterferien ist vom 3. bis 7. Februar jeweils von 10 bis 16 Uhr bei der „Muckout“ in der Pritzwalker Straße 36. Das Angebot ist kostenlos und beinhaltet Verpflegung und Busfahrten. Auch nach den Winterferien gibt es weitere Termine zum Mitmachen, da sich das Projekt bis in den Sommer erstreckt.

Filme und Fotos von der Arbeit

Die Arbeit der Kinder und Jugendlichen wird filmisch und fotografisch begleitet. Zum Ende entsteht aus den Kunstwerken und den gesammelten Infos eine Ausstellung, die beim Heimatverein und auf dem Stephanus-Jahresfest zu sehen ist.

Kooperationspartner sind dabei

Kooperationspartner sind der Heimatverein, Stephanus in Heilbrunn und die Lindenschule Kyritz. Gefördert wird das Projekt über die Programme „Künste öffnen Welten“ der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung und „Kultur macht stark“ vom Bundesbildungsministerium.

Anmeldungen per E-Mail an hello@muckout.de oderunter 033971/30 61 23.

Von Sandra Bels