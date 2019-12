Kyritz

Zwei unbekannte Männer wollten am Donnerstag in einem Geschäft in der Kyritzer Maxim-Gorki-Straße die Verkäuferin austricksen. Einer der Männer fragte nach Material und lockte damit die Frau in die hinteren Räume des Geschäftes, teilte die Polizei mit.

Der zweite Mann blieb im vorderen Verkaufsraum und öffnete die Schubladen des Tresens. Die Verkäuferin bemerkte dies, woraufhin die Männer fluchtartig das Geschäft in unbekannte Richtung verließen. Die Frau hielt einen der Tatverdächtigen noch an der Kapuze fest, dieser konnte sich allerdings losreißen.

Gegenstände wurden nach ersten Erkenntnissen nicht entwendet. Der Vorfall ereignete sich um 12.10 Uhr

Von MAZonline