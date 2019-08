Kyritz

Auf Grund eines Knalles an der Kyritzer Straße der Jugend erwachte am Dienstag gegen 2 Uhr ein 70 Jahre alter Mann aus dem Schlaf. Als er aus dem Fenster blickte, entdeckte er Glutnester an seinem geparkten Audi.

Der Mann eilte nach draußen und trat die Glutreste aus. An einem Reifen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von MAZonline