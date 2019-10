Zum psychischen Handycap kommen Zukunftssorgen

Kyritz

Man trifft sich, um Bekannte zu sehen, um zu reden, gemeinsam Zeit zu verbringen. Kleine handwerkliche und künstlerische Projekte stehen ebenso auf dem Plan wie ein Imbiss in der Gruppe. Und vor allem geht es immer wieder um den Austausch und die Beratung zu allen Fragen des alltäglichen Lebens, um die Vermittlung von Hilfe.

Mit all dem ist die Kontakt- und Beratungsstelle der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) seit 25 Jahren einer der wichtigsten Anlaufpunkte für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in Kyritz. An fünf Tagen in der Woche stehen zwei Mitarbeiterinnen für konkrete Fragen und für den allgemeinen Austausch zur Verfügung.

Längst hat sich eine feste kleine Nutzergemeinschaft gebildet, in der die Betroffenen regelmäßig zusammenfinden. Es geht fast familiär zu. Man kennt sich ja schon seit einer kleinen Ewigkeit. Gemeinsame Ausflüge stehen regelmäßig auf dem Programm. Vor knapp einem Jahr bezog die Einrichtung sogar neue, größere Räume in der Prinzentraße.

Nutzer fürchten um ihre Anlaufstelle

Seit einigen Tagen wird die Runde allerdings von Sorgen überschattet. Die Awo-Mitarbeiter wiesen ihre Besucher darauf hin, dass es unklar sei, ob und wie die Kontakt- und Beratungsstelle im kommenden Jahr fortgeführt werden kann.

Bei den Betroffenen kam an, dass die bisherige öffentliche Finanzierung des Angebotes auf dem Spiel steht. Sie fürchten nun ernsthaft um die Einrichtung, die für viele von ihnen längst zu einem wichtigen Lebensmittelpunkt geworden ist.

Der Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Ostprignitz-Ruppin Michael Sachs in Neuruppin sieht sich momentan außerstande, diese Sorgen wirklich zu beruhigen. Auf Nachfrage bestätigt er, dass Veränderungen ins Haus stehen. „Die Kontakt- und Beratungsstellen betreiben wir ja seit Mitte der 90er.“ Neben der Kyritzer Einrichtung gebe es Pendants in Neuruppin und Wittstock. Finanziert werden sie mit Geld vom Land und vom Landkreis.

Kreis hat den Betrieb neu ausgeschrieben

„Mitte des Jahres hat sich der Landkreis entschlossen, das Profil der Kontakt- und Beratungsstellen zu erweitern – zu Teilhabezentren“, erklärt Sachs. Der künftige Betrieb dieser Zentren sei europaweit ausgeschrieben worden. Selbstverständlich bewerbe sich auch die Awo um diese Aufgabe, betont Michael Sachs. Dafür habe man den Friedenshort Heiligengrabe als Partner gewinnen können. Die Einrichtung der Diakonie betreibt ebenfalls Angebote für Menschen mit Behinderungen.

„Ich habe in das Konzept viel Energie gesteckt – natürlich in der Hoffnung, dass wir das weiter betreiben können“, sagt Sachs. „Wir versuchen alles zu tun, aber die Entscheidung liegt nicht in unserer Hand.“ Denn die Wahl trifft der Landkreis, falls es mehrere Bewerber für die Trägerschaft der neuen Teilhabezentren geben sollte.

Kritik von den Wohlfahrtsverbänden

Hintergrund der Umstrukturierungen ist offenbar das Bundesteilhabegesetz von 2016, dessen Umsetzung Anfang 2020 in eine neue Phase gehen soll. Dass die Trägerschaft von Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch beeinträchtige Menschen dabei neu ausgeschrieben wird, kritisiert die Liga der freien Wohlfahrtspflege Brandenburg. Bereits Anfang 2018 stellte sie in einem offenen Brief an das Land klar: „Kommunale Ausschreibungen der niedrigschwelligen Beratungsstellen verhindern kontinuierliche Arbeit.“

„Stabile therapeutische Beziehungen als Grundlage für wirksame Arbeit mit den betroffenen Klientinnen und Klienten sind so nicht möglich“, heißt es in dem Papier weiter. „Aufgebaute Kooperationsbeziehungen brechen jeweils ab, so dass die fachliche Kontinuität der Leistungen und nachhaltige Vernetzung nicht gewährleistet werden.“ Genau das ist es wohl, was jetzt die Besucher der Kyritzer Kontakt- und Beratungsstelle umtreibt.

Von Alexander Beckmann