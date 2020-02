Kyritzer Grundschüler reisen ins Mittelalter

Kyritz

Was ist ein Kummet? Nein, nicht Komet. Kummet. Die Antwort ist schnell gefunden. Die Internetseite „Kinderzeitmaschine“ verrät sie. Damit können Kinder per Mausklick ganz fix in die Geschichte reisen. Die Fünftklässler, die zu Besuch in der Stadtbibliothek Kyritz sind, finden schnell die Antwort.

Kyritzer Fünftklässler reisen ins Mittelalter

Ein Kummet ist ein gepolsterter Ring um die Schultern und die Brust von Pferden. Er sorgt dafür, dass den Tieren nicht die Luft abgedrückt wird. Die Frage gehörte zum Themenkomplex „Leben auf dem Lande“, dass eine Gruppe Fünftklässler in der Bibliothek bearbeitete. Großes Thema war das Mittelalter. Es passt aktuell zum Projekt, an dem die Goethe-Schüler teilnehmen. Sie führen nämlich Anfang März am Bassewitztag die Geschichte vom Raubritter Kurt von Bassewitz in der Kirche auf. Der hatte zweimal versucht (1381 und 1411), Kyritz einzunehmen. Beim zweiten Mal wurde er von den Frauen der Stadt überlistet.

Antworten aus Büchern und dem Internet

Die Schüler bekamen weitere Fragebögen zu Themen wie Kreuzzüge, Wikinger, Ritter und Burgen. Am Ende des Unterrichts in der Bibliothek stand die Präsentation des Recherchierten. Antworten gesucht wurden aber nicht nur im Internet, sondern auch in Büchern der Bibliothek. Ihre Mitarbeiterinnen Silka Laue und Juliane Koark hatten sich die Fragen ausgedacht. Es gibt zum Beispiel auch Götter und Griechische Sagen als Thema. „Wir haben für alle Klassenstufen etwas“, sagt Bibliothekschefin Silka Laue.

Recherchearbeit ist Teamarbeit

Beim Unterricht in der Bibliothek geht es immer um eine Teamarbeit. Die Kinder sollen ihre Stärken erkennen. Einer kann gut lesen und findet die Seiten im Buch schnell. Ein anderer kann schnell schreiben und füllt den Zettel aus. Bei den Fünftklässler hat das gut geklappt. Sie bekamen ein Lob von Juliane Koark bei der Abschlusspräsentation.

Für die Recherchearbeit standen den Fünftklässlern nicht nur Bücher, sondern auch das Internet zur Verfügung. Quelle: Sandra Bels

Kyritzer Bibliothek hilft nicht nur Grundschülern

Das Angebot gilt nicht nur für Grundschüler. „Für die 7. und 8. Klassen gibt es eine Bibliothekseinführung und ein Recherchetraining“, erzählt Silka Laue. Dabei geht es speziell um die Facharbeit, die von den Schülern in der 9. Klasse geschrieben wird. Bücher und das Internet stehen in der Bibliothek dafür zur Verfügung.

Von Sandra Bels