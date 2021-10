Kyritz

Gehweg, Grünstreifen, Rinnstein. Fast überall in der Region haben die Kommunen die Anlieger verpflichtet, die Straßenreinigung zu übernehmen. Was normalerweise meist auf wenige Schippen voll Abfall hinausläuft, kann jetzt im Herbst zur echten Herausforderung werden. Wohin mit all dem Laub von den Straßenbäumen?

Den Kommunen ist durchaus bewusst, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, Mengen an Laub in Eigenregie vernünftig zu entsorgen. Wie die betroffenen Anlieger dabei unterstützt werden, ist örtlich aber ganz unterschiedlich.

Kyritz hat eine eigene Sammelstelle

In Kyritz und seinen Ortsteilen gilt beispielsweise seit Jahren die Regel, dass Straßenlaub von Anfang Oktober bis Ende November montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie sonnabends von 8 bis 12 Uhr kostenlos an der Sammelstelle im Leddiner Weg 10 abgeliefert werden kann. Ein Mitarbeiter des Bauhofes übernimmt dort die Aufsicht. Um den Transport müssen sich die Kyritzer Anlieger selbst kümmern. Die Stadt lässt das gesammelte Laub anschließend kompostieren.

Wusterhausen setzt auf Heinrichsfelde

Etwas anders läuft es in der Gemeinde Wusterhausen. Sie verweist ihre Bürger gleich an die Kompostieranlage in Heinrichsfelde. Dort können sie zu den üblichen Öffnungszeiten (montags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr sowie jeden ersten und dritten Sonnabend im Monat von 8 bis 12 Uhr) kostenlos Straßenlaub anliefern. „Die dort anfallenden Entsorgungskosten werden von der Gemeinde übernommen“, teilt die Verwaltung mit. „Bei Abgabe des Laubes erfolgt eine Kontrolle und Dokumentation nach Name und Menge sowie Autokennzeichen.“

In Gumtow zählt Eigeninitiative

Die Gemeinde Gumtow setzt beim Straßenlaub ganz auf Eigeninitiative. „Prinzipiell ist die Laubentsorgung Aufgabe der Anlieger“, sagt Bürgermeister Stefan Freimark. Er geht davon aus, dass das im ländlichen Bereich grundsätzlich eher zu bewältigen ist als in städtischen Gebieten. In einzelnen Ortsteilen hätten sich die Bewohner auch auf gemeinschaftliche Lösungen verständigt und arbeiteten dabei beispielsweise mit den ansässigen Agrarbetrieben zusammen.

Ein Stück komfortabler geht es hingegen im Amt Neustadt zu. Im Auftrag der Kommunen platziert der Bauhof des Amtes in den Ortschaften große Sammelsäcke, sogenannte Big-Packs, die sich mit dem Straßenlaub befüllen lassen. Der Bauhof sorgt auch dafür, dass die Säcke möglichst rechtzeitig entleert werden – in der Regel wöchentlich. Die Amtsverwaltung weist darauf hin, dass es angesichts der Menge auch mal zu Verzögerungen kommen kann.

Im Amt Neustadt wird das Laub abgeholt

Insgesamt bedeutet das Neustädter Modell für die Anlieger aber kürzere Wege bei der Entsorgung. Zugleich bringt es den Kommunen einen erheblichen Aufwand und manches Mal auch Ärger. „Leider mussten wir in der Vergangenheit mehrfach feststellen, dass die aufgehängten Laubsäcke mit Gartenabfällen oder Laub von privaten Gärten gefüllt worden sind“, berichtet Bauhofleiter Heiko Schulz. Die Amtsverwaltung warnt: „In diesem Fall wird es uns künftig nicht mehr möglich sein, die Laubsäcke weiterhin auszuteilen.“

Viele Gartenbesitzer nutzen derzeit die Heinrichsfelder Kompostieranlage, um Grünschnitt zu entsorgen. Quelle: Matthias Anke

Private Grünabfälle liefert man – wenn auf dem eigenen Grundstück kein Platz ist – am besten ganz legal gegen eine kleine Gebühr in Heinrichsfelde ab, wo sie zu Humus verarbeitet werden. Auf der Kompostieranlage herrscht jetzt zum Ende der Gartensaison schon Hochbetrieb. Kleinere Wartezeiten sind nicht auszuschließen. Aber die ganz großen Mengen Straßenlaub kommen sowieso erst später.

Von Alexander Beckmann