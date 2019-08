Kyritz

Sonne, angenehme Temperaturen und trockenes Wetter sind nicht nur gute Bedingungen für eine ausgiebige Tour mit dem Zweirad, sondern auch für eine ordentliche Party. Am Wochenende veranstaltete der Kyritzer Motorradclub Vandales MC gemeinsam mit dem gleichnamigen Wittstocker Club seine Jahresparty. Zwei Tage wurde zusammen gefeiert, getanzt, gesungen und natürlich stand auch eine Ausfahrt mit Mitgliedern und Freunden auf dem Plan.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und freuen uns, dass auch viele Kyritzer vorbeigeschaut haben“, sagte Vandales-Präsident Ronald Klix am Samstag. Schon am Freitagabend wurden knapp 200 Gäste gezählt.

Ortswechsel nach Kyritz

Schon zum dritten Mal veranstaltet der Zweiradclub seine Jahresparty. In diesem Jahr wurde sie jedoch nach Kyritz in die Holzhausener Straße verlegt. Vorher stieg die Fete immer in Lellichow. Jedoch bot das dortige Festgelände nur wenig Platz und Dinge wie Strom oder Parkplätze waren immer ein Problem.

„Hier haben wir einfach bessere Bedingungen“, erklärte das Kyritzer Clubmitglied Andre Jager-Sobanski. Er begründet den Ortswechsel damit, dass immer mehr Besucher zur Jahresparty des Bikerclubs kommen und daher mehr Platz benötigt wird.

Zwei Tage Programm

Wie schon in den Jahren zuvor stand auch dieses Wochenende wieder einiges auf dem Programm. Bereits am Freitag öffneten die Motorradfreunde um 15 Uhr ihre Tore. Bei Kaffee und Kuchen wurde das Fest eröffnet. Auch für die kleinen Gäste gab es viel zu erleben. Neben einer Hüpfburg konnten sich die Jungen und Mädchen schminken lassen.

Der Vandales MC hatte zum Bikertreffen in sein neues Clubhaus in der Holzhausener Straße von Kyritz eingeladen. Quelle: Julia Redepenning

„Am Freitag hatten wir auch extra ein Programm für behinderte Personen“, sagte Andre Jager-Sobanski. Wie die Kinder konnten auch sie die Motorräder vom Nahen betrachten und unter Aufsicht einmal Probesitzen. An beiden Tagen wurde bis spät in die Nacht und für einige Teilnehmer auch bis in die frühen Morgenstunden kräftig gefeiert.

Mitgliederzahl steigt weiter

Ganz zur Freude der Motorradfans steigt die Zahl der Mitglieder auch weiterhin an. Gegründet wurde der Club im Jahr 2016 in Kyritz. Mittlerweile ist auch in Wittstock ein zweite Ortsgruppe entstanden oder wie die Biker es nennen, ein zweiter Chapter.

Ihre Vision war es, das gemeinsame Hobby mit Kameradschaft zu verbinden. „Wir sind alle normale Menschen, mit richtigen Berufen und eben einem gemeinsamen Hobby, dass uns alle verbindet“, sagte Andre Jager-Sobanski. Freunde aus ganz Deutschland dürfen die Vandales-Mitglieder schon die ihren nennen und sogar Biker aus dem europäischen Ausland kommen regelmäßig zu ihren Veranstaltungen.

Jahresparty soll Tradition werden

Nun haben die Motorradfreunde in der Holzhausener Straße von Kyritz auch ihr Clubhaus und möchten an diesem Ort ihre Jahresparty zu einer festen Größe werden lassen. Im kommenden Jahr soll es in Kyritz wieder eine Bikerparty geben. „Wir möchten daraus jetzt eine Tradition machen“, so Jager-Sobanski.

Von Julia Redepenning