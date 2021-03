Vehlgaster Verein bietet Jugendlichen digitales Tanzprojekt zu Ostern an

Vehlgast

Corona stellt auch die Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen vor große Herausforderungen. Das hat Juschka Weigel in den vergangenen Monaten immer wieder erfahren. Das Konzept für ihr erstes Tanzprojekt in diesem Jahr musste sie mehrfach umschreiben, weil sich immer wieder die Bestimmungen änderten. „Es lag an uns, kreative Lösungen für besondere Zeiten zu finden“, so Juschka Weigel. Nun steht aber alles und es kann losgehen.

Vehlgaster Verein lädt zum Projekt zu Ostern ein

Das Tanz-Film-Projekt zu Ostern heißt „Überschwemmungskollektiv“ und findet vom 1. bis 4. April digital statt. Es sind noch Plätze frei. Der Verein Flusskultur ist der Veranstalter. Tanzlehrerin Juschka Weigel will mit diesem Projekt an das Thema „Der Wind ist in Eile. Respekt dem Klima & Co.“ aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. „Die öffentliche Aufführung Anfang September 2020 hatte einen Nerv getroffen“, sagt sie. Die überwältigende Resonanz seitens der Jugendlichen und ihrer Eltern habe gezeigt, dass es weiter gehen muss. Das Thema Klima und Umwelt spielt deshalb im neuen Projekt eine große Rolle. „Wir vertiefen es und eröffnen den Mitwirkenden Möglichkeiten, ihre Gedanken und Gefühle in Tanz und Präsentation auszudrücken“, so Juschka Weigel. Die Jugendlichen setzen sich mit gesellschaftsrelevanten Themen auseinander, wobei ihre kreativen Ideen im Fokus stehen.

Zweites gefördertes Projekt ist Kino in Kyritz Seit 2011bieten der Filmverband Brandenburg und die Berlin-Brandenburgische Landjugend Filmveranstaltungen und das Sommerfilmcamp an. Kooperationspartner der ersten Stunde ist auch die Stadtverwaltung Kyritz. Die Kooperationsverträge für 2021 sind unterzeichnet. Einen Starttermin gibt es noch nicht. Er wir kurzfristig bekannt gegeben. Innerhalb des Kinoprojektes können Kinder und Jugendliche mit ihren Lieblingsfilmhelden in eine imaginäre Welt eintauchen: ob in der Kirche Mechow, im Gasthof Kötzlin, im Mehrgenerationenhaus Kyritz, im Schloss Berlitt oder im Wohnzimmerkino. Im Sommer hat das Filmprojekt seinen Höhepunkt mit einem Filmcamp. Da wird nicht nur die Geschichte selber ausgedacht und mit den Profis gefeilt, es spielen auch alle mit. Die Fotos, die dabei entstehen, werden in einer kleinen Ausstellung im Mehrgenerationenhaus gezeigt. Die Filmpremiere aus dem vergangenen Jahr steht wegen Corona noch aus. Sie wird nachgeholt, sobald es die Lage zulässt. Mitmacher sind herzlich willkommen. Wer Lust hat dabei zu sein, nimmt Kontakt zu Michael Herbst per E-Mail an kyritz@bbl-online.com auf.

Teilnehmer bekommen Anregungen in einem Paket

Juschka Weigel freut sich auf die neue Arbeit. „Ich habe schon mit vielen Künstlern digital zusammen gearbeitet“, sagt sie. Die Teilnehmer bekommen nicht nur Vorschläge für die Performance, sie erhalten auch Pakete mit Materialien, aus denen etwas gebastelt werden kann. Ein Präsenztreffen wird es in der Woche geben. Am letzten Tag kommen die Projektteilnehmer am Lagerfeuer zusammen. Unterstützt wird Juschka Weigel von Filmemacherin Nicole Aebersold und Choreographin Nadja Haas. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Kyritz reicht Fördergeld aus

Der Verein bekommt eine Förderung von der Initiative „Chance Tanz“ und über die Stadt Kyritz und das Programm „Kultur macht stark.Bündnisse für Bildung“ vom Bundesbildungsministerium. Seit Beginn der Förderphase im Jahr 2013 ist die Stadt Kyritz mit zwei bis drei verschiedenen Projekten pro Jahr vertreten. In diesem Jahr sind es zwei Projekte, das Tanzcamp und Kino in Kyritz mit BBL und Filmverband Brandenburg (siehe Infokasten). Zwei weitere Vorhaben sind in der Antragsphase, war von der Pressestelle der Stadt zu erfahren. Insgesamt werden die Projekte mit 35 000 Euro Förderung aus dem Bundesprogramm unterstützt.

Wer sich für das Projekt unter 0176/57 86 01 83 oder per E-Mail an inthissection@juschka-weigel.de anmeldet, bekommt die Zugangsdaten für die Videokonferenzen, Zeitplan und weitere Informationen.

Lesen Sie auch Jugendliche drehen Tanzfilm über Rollenbilder

Von Sandra Bels