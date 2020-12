Kyritz

Nach mehr als zwei Jahrzehnten hat das Holz der Steganlage im Kyritzer Strandbad ausgedient. Männer der Firma „Wasser- und Kulturbau“ aus Leegebruch demontierten dieser Tage den Großteil aller Bohlen.

„Der Steg hat sein Werk getan“, erklärte den Kyritzer Stadtverordneten unlängst auch Gabriele Schuster, die Geschäftsführerin der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Diese betreibt das Bad.

1921 wurde das Strandbad in Kyritz eröffnet

„Wir bauen in Etappen und hoffen, bis zum Saisonstart damit fertig zu sein“, sagte Gabriele Schuster auch im Hinblick auf die Jubiläumssaison: „Hoffentlich ohne Corona.“ Denn es wird 100 Jahre her sein, dass an dieser Stelle das Strandbad errichtet wurde.

Ein Stein erinnert an den denkwürdigen Eröffnungstag. „Dem Schwimmsportverein zum 26.6.1921 gewidmet“, lautet die Inschrift. Zur Planung einer entsprechenden Feierlichkeit ist also noch Zeit.

Dass es 2021 aber auch wieder ein Seefest geben soll, wie es 2019 zum ersten Mal erfolgte, gilt laut der städtischen Kulturbeauftragten Manuela Bismark bereits als gesetzt. Rund um die Regattatage des Kyritzer Seglervereins sollen sich erneut auch alle weiteren „See-Anrainer“ daran beteiligen, und zwar am 21. und 22. August.

Auf noch viele weitere „feste Veranstaltungstermine“ der Stadt kann Manuela Bismark schon verweisen, angefangen beim 22. Februar. Dann ist der Bassewitz-Festgottesdienst vorgesehen. Oder der 24. April: An dem Tag heißt es „Jazz meets Kyritz“. Und als Termin für das Stadtfest sind die Tage vom 25. bis 27. Juni vorgesehen.

Kinofilmreihe und Tanzcamp in Kyritz

Im folgenden Juli soll das dann bereits dritte Sommertanzcamp starten. Titel: „Der Wind ist in Eile.“ Es ist eine Aktion des Bundesverbands für Tanz und Gesellschaft, der Stadt Kyritz und des Vereins Flusskultur.

Ebenfalls im Juli ist das vierte Sommerfilmcamp vorgesehen mit dem Bundesverband für Jugend und Film, dem Brandenburger Filmverband und der Landjugend als Partner. Sie alle organisieren zudem auch wieder die Kyritzer Kinoreihe „Lass gucken“. Dabei werden voraussichtlich schon ab März Filmveranstaltungen von Kindern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geboten, reihum auch in den Dörfern der Stadt Kyritz. Filmreihe, Filmcamp und Tanzcamp sind dabei zu 100 Prozent geförderte Projekte aus dem Programm „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“.

Ostrock-Open-Air und selbst Termin für den Weihnachtsmarkt

Und dann geht der Terminkalender sogar noch weiter bis in den Herbst hinein. So ist für den 2. Oktober, den Vortag des Tages der Deutschen Einheit, erneut ein Ostrock-Open-Air in der Stadt vorgesehen.

Vom 2. bis 5. Dezember lädt auf den Kyritzer Marktplatz dann wieder jenes adventliche Treiben ein, welche in diesem Jahr so einige schmerzlich vermissten: der Weihnachtsmarkt.

Für diesen und alle anderen Termine besteht laut Manuela Bismark nur eine Hoffnung: „Wenn Corona es zulässt, also am besten geht und nicht zurückkommt. Wir wünschen es uns so sehr.“

Von Matthias Anke