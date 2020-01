Pommes-Fans aufgepasst: Es ist gut möglich, dass die Kartoffelstäbchen genau deshalb so knusprig sind, weil eine spezielle Ummantelung dafür gesorgt hat. Und ab demnächst kommt die Zutat dafür höchstwahrscheinlich auch noch aus Brandenburg. Die Kyritzer Stärkefabrik nimmt die entsprechende Anlage dafür in Kürze in Betrieb.