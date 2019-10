Kyritz

Wegen einer Sternfahrt mit Traktoren nach Berlin müssen am Dienstag ab 5 Uhr Autofahrer in der Region mit Verkehrsbehinderungen rechnen: Betroffen sind die Landesstraße 14 von Wittstock nach Kyritz und insbesondere die Bundesstraße 5 von Kyritz in Richtung Berlin. Das teilte die Polizei mit. Es sei aber auch möglich, dass sich Streckenverläufe ändern.

Mit landesweiten Fahrten mit über hundert Traktoren und anderen Landmaschinen wollen Bauern auf die schwierige Situation der landwirtschaftlichen Betriebe aufmerksam machen.

Von MAZonline