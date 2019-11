Perleberg/Kyritz

Wegen einer Sternfahrt von Traktoren und Landmaschinen am Dienstag, 26. November, nach Berlin wird es auch auf den Bundes- und Landesstraßen in der Region zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen kommen. Diese werden ab Montagnachmittag beziehungsweise am Dienstagmorgen erwartet.

Ein größerer Sammelpunkt für Traktoren aus dem Norden der Bundesrepublik wird im Raum Perleberg sein.

Beeinträchtigungen auch auf der Rückreise am Dienstag

Mit Verkehrsbehinderungen rechnet die Polizei in der Region auf den Bundesstraßen 5, 102, 103, 107 und 195 sowie auf der L 14 zwischen Wittstock und Kyritz. Auch bei der Rückreise am Dienstag ab 16 Uhr sind erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.

Die Polizei empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, die Beeinträchtigungen bei den Fahrzeiten zu berücksichtigen.

Von MAZonline