Flugplatz unter neuer Regie

Kyritz

Der Verkehrslandeplatz Kyritz hat eine neue Betreiberin. Bisher war es die Stadt Kyritz, die den Flugplatz jahrelang unter ihrer Trägerschaft hatte. Nun wird er von der Ardex Flugplatz GmbH betrieben. Die Verträge wurden bereits zum 1. Januar wirksam.

Neue Zukunft für den Platz

Für die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke steht damit fest: „Der Flugplatz geht in eine neue Zukunft.“ Die Stadt erwartet, dass sich der Verkehrslandeplatz durch den Betreiberwechsel weiterentwickeln und seine Potenziale ausschöpfen kann.

Der Weg zum neuen Betreiber sei nicht einfach gewesen, wie die Bürgermeisterin erklärte. Etliche Arbeiten seien voraus gegangen. So habe die Technische Hochschule Wildau den Verkehrslandeplatz im Jahr 2016 analysiert.

Deutliches Potenzial für die Zukunft

Als Ergebnis wurde das Potenzial des Flugplatzes für die Region deutlich herausgestellt . Klar wurde dabei aber auch, dass die Angliederung an eine öffentliche Verwaltung nicht optimal und zudem noch ungewöhnlich ist. „Auf dieser Ebene sind die Abstimmungswege länger und die Prozesse dauern länger“, so Nora Görke. Mit einem privaten Betreiber, der zudem noch aus der Branche kommt, würde das alles schneller gehen.

Betreibermodelle erörtert

So wurde untersucht und bewertet, welche Betreibermodelle rechtlich möglich sind, die besten Perspektiven für die ansässigen Firmen, die Stadt und die Region bieten und sich wirtschaftlich tragen. „Wir haben dabei eng mit dem Bund und dem Land und der europäischen Kommission zusammen gearbeitet“, so Nora Görke. Das Ergebnis war eine europaweite Ausschreibung, nach der der Betrieb des Verkehrslandeplatzes an die Ardex Flugplatz Kyritz GmbH vergeben wurde. Laut Nora Görke habe es weitere Interessenten gegeben, deren Zahl sie aber nicht nannte.

Aufwändiges Verfahren

Das ganze Verfahren sei sehr aufwändig, kompliziert, auch aus rechtlicher Sicht, gewesen. „Es war ein gelungener Übergang“, so die Bürgermeisterin.

Der Verkehrslandeplatz bleibt Eigentum der Stadt. Die neue Gesellschaft, die von der Flugschule Ardex und der Ardex Aviation Maintenancegegründet wurde, pachtet die für den Flugbetrieb notwendigen Flächen von der Stadt. Die Übertragung des Flugbetriebs regelt ein Betreibervertrag. Für die am Platz ansässigen Unternehmen und Vereine sowie das Agrarflugmuseum ändert sich nichts.

Zwei Geschäftsführer

Die neue Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer: Anja Mönck und Winfried Hebgen. Letzterer war zuvor bei der Stadt als Flugleiter angestellt und seit 2007 im Tower tätig. Bis zu seiner Pensionierung war er Fluglotse bei der Bundeswehr. Die Ardex Flugplatz GmbH hat zwei Flugleiter auf dem Tower und einen Platzmeister sowie die beiden Geschäftsführer.

Stadt half bei der Neuorganisation

Die Stadt hatte die neue Betreiberin mit der Neuorganisation der Arbeit nicht allein gelassen. Den praktischen Übergang begannen die Partner bereits vor einigen Wochen zusammen zu gestalten. Dabei waren viele kleine Schritte zu dokumentieren und abzustimmen – von der Schlüsselübergabe über die Möbel und Telefonanschlüsse bis hin zur Flugbenzinlieferung. „Wir wollen besonders im ersten Jahr im engen Kontakt bleiben und den Prozess begleiten“, so die Bürgermeisterin.

Ziel ist eine Weiterentwicklung

Ziel der Stadt war und ist es den Verkehrslandeplatz zu erhalten und weiter zu entwickeln. „Seine Betreibung ist eine ist eine große Herausforderung. Der Flugplatz hat sich zu einem wichtigen Gewerbestandort für die Region entwickelt“, so die Bürgermeisterin. Diese Entwicklung soll sich mit der neuen Betreibergesellschaft fortsetzen, hofft sie. Geschäftsführerin Anja Mönck spricht in diesem Zusammenhang konkret von einer Weiterentwicklung.

Luftraum soll erweitert werden

Es sei ein Traum ihres Vaters und Flugschulgründers Reinhard Krüger gewesen, den Luftraum zu erweitern, damit Kyritz nicht nur sichtflugtauglich ist, sondern auch mit Instrumenten angeflogen werden kann. Ein Vorantrag für eine Radio Mandatory Zone (RMZ) sei bereits bei der gemeinsamen oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg gestellt worden. Das ist ein Bereich im Luftraum, der nur mit Sprechfunkkontakt zur zugehörigen Bodenfunkstelle beflogen werden darf.

Die Flugschule Ardex in Heinrichsfelde hat erst kürzlich einen neuen Flugsimulator in Betrieb genommen. Damit kann man theoretisch durch ganz Europa fliegen. Quelle: Sandra Bels

Flugplatz muss vermessen werden

Das Genehmigungsverfahren ist langwierig und kann Jahre dauern. Der Flugplatz muss dafür vermessen werden. Danach sind Eckpunkte in der Luft zu schaffen, nach denen navigiert wird. Eine RMZ ermöglicht der Flugschule bessere Trainingsmöglichkeiten, weil Instrumentenanflüge dann nicht mehr auf anderen Flugplätzen geübt werden müssen.

Etwa 25 000 Flugbewegungen gab es 2019 auf dem Verkehrslandeplatz. Nach Schönhagen und Straußberg ist Kyritz der drittgrößte dieser Landeplätze. Flugzeuge mit einem Gewicht von bis zu 5,7 Tonnen in Kyritz landen.

Von Sandra Bels