Entlaufen, überfahren oder gestohlen? Eine Frau aus Bork sucht verzweifelt ihre Katze

Wo ist Ronja? Diese Frage kreist seit dem vergangenen Sonnabend unentwegt in Melanie Laubrichs Kopf umher. Sie gehört seither zu den vielen Lesern, die sich seit Jahren immer mal wieder bei der MAZ melden und um Hilfe bei der Suche nach ihren Haustieren bitten. Selten jedoch schilderte jemand dabei sein Leid so anschaulich wie sie.

Ronja entfernte sich noch nie vom Haus

„Um 16.15 Uhr bin ich mit einer Freundin zu einem Spaziergang aufgebrochen. Meine Katze Ronja begleitete uns wie so oft bis vor die Grundstückseinfahrt“, erinnert sich Melanie Laubrich: „Weiter hat sie sich noch nie entfernt. Dort blieben wir noch ein bisschen bei ihr. An ihrem Lieblingsbaum schärfte sie sich schnurrend die Krallen und umkreiste dann freudig meine Beine.“ Es sollte das letzte Mal sein, dass sie ihre Katze sah.

Das ist Ronja, sie wird in Bork vermisst. Die Ähnlichkeit zu einer kürzlich in Bantikow zugelaufenen Katze ist Zufall. Dort wird der Besitzer gesucht. Quelle: Privat

Melanie Laubrich und ihre Freundin setzten in Bork ( Ostprignitz-Ruppin), einem Dorf ganz im Norden des Kyritzer Obersees, ihren Spaziergang fort. „Nach unserem Rundgang am See entlang durch den Wald kehrten wir schon nach etwa 15 Minuten zurück. Ich rief sofort nach meiner Kleinen, doch als sie sich nicht zeigte, war mein erster Gedanke, dass sie jemand mitgenommen hat.“

Tagelang erfolglos gesucht

Die Frau, die in der Region als Tanzlehrerin arbeitet, ist es gewöhnt, dass Ronja mit einem kräftigen Miauen auf das Rufen ihres Namens antwortet. „Doch an diesem Abend hörte ich nur Stille.“

Nach tagelangem Suchen in Bork, in der Umgebung bis hin in umliegende Orte ohne einzige Spur wendet sie sich nun an die Öffentlichkeit. Die Leute sollen die Augen offen halten, in ihren Schuppen und Kellerräumen nachsehen. „Sollte jemand sie angefahren haben, bitte ich darum, mich ebenfalls in Kenntnis zu setzen. Es wäre traurig, aber so etwas passiert.“

Finderlohn soll helfen

Unerträglicher sei dafür die Ungewissheit, was Ronja widerfahren sein könnte. Deshalb stellt sie sogar einen Finderlohn in Aussicht. Für Hinweise will sie angerufen werden unter Tel. 0174/7 38 20 49. Ronja hat grau-braunes, teils gestreiftes Fell mit kupferfarbiger Marmorierung. Ihr Hals und Bauch sind beige und weiß. Ein leichtes Zittern gehört ebenfalls zu ihren Erkennungsmerkmalen.

In Bantikow wird ein Katzenbesitzer gesucht

Wie es der Zufall so will, tauchte eine Katze mit ähnlichem Aussehen kürzlich bei einer Familie in Bantikow ( Ostprignitz-Ruppin) auf. Doch es ist nicht Ronja. Denn diese Katze wirft bereits seit Silvester Fragen auf. Und auch dort läuft aktuell eine intensive Suche – nach dem Katzenbesitzer. Wurde sie schnöde verstoßen? Hat sie die Knallerei in der Nacht zum neuen Jahr verschreckt? Handelt es sich gar um eine Entführung mit anschließendem Aussetzen?

Findelkatze richtet sich unter dem Carport ein

Wenn sie könnte, würde Petra Lehmann aus der Straße Am Eichengrund in Bantikow den felligen Vierbeiner gerne um Antworten bitten. Da Katzen sich nicht in Menschensprache äußern können, stattdessen aber ganz schnell fühlen, wer es gut mit ihnen meint, hat sich die Samtpfote unterm Carportdach der Lehmanns dauerhaft eingerichtet.

Petra Lehmann kümmert sich seit Silvester um das Tier, Fütterung inklusive. Quelle: Wolfgang Hörmann

Lieber würde die Katze ja durch die Tür ins Innere des Hauses schlüpfen. Dagegen haben aber die menschlichen Bewohner etwas – und Anton, der Labrador, der keine Katzen mag. „Wenn wir den Hund nicht hätten, könnte sie bleiben“, gibt sich die Zahnärztin versöhnlich. „Aber so geht das nicht. Anton hat die älteren Rechte. Und vielleicht findet sich ja doch noch der rechtmäßige Eigentümer.“

Aufkleber sollen bei der Suche nach dem Besitzer helfen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Mit Aufklebern an Laternenpfählen weist Petra Lehmann auf ihren vierbeinigen Untermieter hin. Wenn die nicht helfen, bleibt nur noch das Tierheim als Endstation.

Auch in Bork war die Katze einst zugelaufen

Melanie Laubrich indes bleiben vorerst nur die Erinnerungen. Vom ersten Tag an, seitdem sie Ronja hatte – als sie ihr vor einem Jahr zugelaufen war. „Wir sind ja ein Urlaubsort, vielleicht hat sie jemand wiedererkannt und mitgenommen. Das würde ich nur gerne wissen.“

Erinnerungen bis zu diesem Sonnabend: „Einige Male drehten wir uns ja auch noch zu Ronja um. Sie saß auf der Straße vor der Einfahrt und schaute uns lange nach, was mich etwas wehmütig stimmte. Am Liebsten wäre ich gleich wieder umgekehrt.“

Auch Merlin wird in Kyritz vermisst Aktuell wird in Kyritz auch noch Kater Merlin vermisst. Silke Graß, die am Rosenpark wohnt, sagt, dass es seit dem 6. Januar keine Spur mehr gibt von ihrem schwarzen Tier mit seinen weißen Pfoten und weißem Hals. Wer Merlin gesehen hat, soll sich unter 033971/ 7 12 83 melden.

Von Matthias Anke und Wolfgang Hörmann