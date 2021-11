Vier Bundesmedaillen für Kyritzer Kleintierzüchter

Kyritz

Wenn es um die Steigerung des Wörtchens „erfolgreich“ geht, sind Mitglieder des Kyritzer Kleintierzuchtvereins D 149 vorne dabei. Holten sie in den zurückliegenden Jahren schon Pokale und Auszeichnungen aller Art für ihre Tiere, und galt es jeweils schon als „bisher größter Erfolg“ für den Verein, folgte dieser Tage nun die nächste Stufe.

„Es war das beste Ausstellungsergebnis, was je Kyritzer Züchter auf einer Landesschau erzielt haben“, berichtet der Vereinsvorsitzende Lothar Bewersdorf von der jüngsten Teilnahme an der 123. Landesverbands- Rassegeflügelschau in Paaren/Glien.

Medaillen für Zwerg-Welsumer-Henne und mehrere Tauben

Die Ausstellungstiere der neun Züchter wurden demnach 13 Mal mit der Höchstnote „vorzüglich“ und zehn Mal mit der Note „hervorragend“ bewertet. Und für ihre besten Ausstellungstiere wurden sie vier Mal mit der höchsten Auszeichnung der Ausstellung geehrt – mit der Bundesmedaille. Davon erhielt gleich zwei Bundesjugendmedaillen der Jugendzüchter Janne Bewersdorf aus Vehlow für eine mit „vorzüglich“ bewertete Zwerg- Welsumer Henne und eine mit „vorzüglich“ bewertete Texanertaube. „Ein Ergebnis was es bis jetzt noch nicht gegeben hat“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Taubenzüchter Reinhard Saborowski erhielt eine Bundesmedaille für eine Schietti-Taube. Eberhard Krüger erhielt diese Auszeichnung für eine Gaint-Homer-Taube. Bewersdorf: „Vier Bundesmedaillen hat es für den Kyritzer Verein noch nie gegeben. Ein großartiger Erfolg.“

Sechs Kyritzer hoffen auf Landesmeistertitel

Gemäß der Richtlinie zur Ermittlung der Landesmeister können sich nun sechs Kyritzer Züchter berechtigte Hoffnungen machen. Die Landesmeister werden offiziell nach Ablauf der sogenannten Reklamationszeit im Januar 2022 bekanntgegeben.

Jetzt bereiten sich die Kyritzer Züchter auf die Ausstellung „Lipsia“ in Leipzig vor. Vom 3. bis 5. Dezember geht es dabei besonders um die Deutsche Meisterschaft in der Rasse-Taubenzucht.

Kleintierausstellungen unter Coronabedingungen

Dass die Ausstellung trotz angespannter Corona-Lage durchgeführt wird, davon könne angesichts festgelegter Regularien ausgegangen werden. Auch in Paaren/Glien fand die Berlin-Brandenburger Rassegeflügelschau unter Coronabedingungen statt, hier noch unter Einhaltung der 3 G-Regel.

„Dazu war im Eingangsbereich zu den Hallen ein Teststützpunkt eingerichtet worden“, berichtet Lothar Bewersdorf: „Beim Einlass bildeten sich zwar zeitweise lange Warteschlangen. Aussteller und Besucher freuten sich dennoch riesig, dass diese wichtige Ausstellung durchgeführt werden durfte.“

Von MAZ-Online