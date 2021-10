Kyritz/Wusterhausen - Vier Stellen in Wusterhausen, sieben in Kyritz: So vielfältig ist der Bundesfreiwilligendienst

Aufgaben für Bundesfreiwilligendienstler sind vielfältig, mitunter höchstspannend – in Wusterhausen sind derzeit vier Stellen besetzt, in Kyritz stehen gleich sieben zur Verfügung.