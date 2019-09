Wilhelmsgrille

Ein Unbekannter hat vier junge Katzen in einen Kunststoffbeutel gesteckt, diesen verschnürt und in einer Kiesgrube bei Wilhelmsgrille (Stadt Kyritz) abgelegt. Ein 80-jähriger Fahrradfahrer entdeckte am Samstagmorgen die Tiere. Polizisten nahmen daraufhin die Katzen in Obhut und übergaben sie an ein Tierheim.

Die Polizei versucht nun zu ermitteln, wer die Tiere ausgesetzt hat. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Von MAZonline