Vodafone baut LTE-Netz in Kyritz aus

Der Mobilfunkanbieter Vodafone will sein Angebot an mobilem Internet im Landkreis weiter ausbauen. Nach eigenen Angaben nahm das Unternehmen dazu jetzt als ersten Schritt eine neue LTE-Station in Kyritz in Betrieb. Damit könne man weitere 5000 Kunden versorgen, so Vodafone.

LTE, auch als 4 G bezeichnet, ist momentan der am weitesten verbreitete Standard für leistungsfähige, mobile Internetzugänge. Vodafone bewirbt die Technik auch als Alternative zu Festnetzanschlüssen.

Vodafone finanziert selbst

Für die neue Funkstation habe man einen bereits vorhandenen Standort ausgebaut und mit zusätzlicher Technik ausgestattet. Die Investition sei komplett aus eigenen Mitteln finanziert worden.

Bis Mitte 2021 sollen zwölf weitere Bauvorhaben im Landkreis Ostprignitz-Ruppin folgen – ebenfalls vorwiegend an bereits genutzten Standorten. Zwar sorgen laut Vodafone die 61 bestehenden Anlagen im Kreis schon jetzt für eine nahezu vollständige Abdeckung der besiedelten Gebiete, jedoch wolle man das Angebot weiter verbessern.

Andere Anbieter sind auch am Werk

„Ziel ist es, auch beim mobilen Datennetz LTE eine möglichst flächendeckende Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.“ Es gehe darum, die Empfangsqualität in Gebäuden zu verbessern und die allgemeine Netzkapazität zu steigern. Letzteres wirkt sich beispielsweise direkt auf die Datenraten aus, die den einzelnen Nutzern zur Verfügung stehen.

Auch die beiden anderen Betreiber von Mobilfunknetzen investieren in den Ausbau in der Region. Telefónica Deutschland (O2) rüstet sein LTE-Netz an den bestehenden Standorten auf. Die Telekom gab im Sommer bekannt, die ersten 22 Stationen im Landkreis auf die Nachfolgetechnik 5 G aufgerüstet zu haben – auch die in Kyritz.

Von Alexander Beckmann