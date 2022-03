Kyritz

Nach zwei Jahren Pause endlich wieder auf einer Bühne singen zu können – die Freude darüber war der Schweizer Sängerin Géraldine Olivier anzumerken. Zusammen mit dem Shantychor „Stella maris“ trat sie am Sonnabend im Kyritzer Kulturhaus auf.

Premiere war bereits im Jahr 2019, mit dem Versprechen an das begeisterte Publikum, diesen Auftritt jährlich zu wiederholen. Corona machte einen Strich durch die Rechnung. „Es ist so schön, nun wieder für Euch singen zu können“, freute sich am Sonnabend die Sängerin, die durch ihre Karriere auf dem Gebiet der Volksmusik sehr bekannt ist.

Ehemann knüpfte den Kontakt zum Kyritzer Kulturhaus

Den Kontakt zum Kyritzer Kulturhaus knüpfte damals Lutz Ribatis, Ehemann und Manager der Sängerin. Er erklärte seinerzeit, dass die Professionalität von „Stella maris“ zur Entscheidung für den gemeinsamen Auftritt geführt hätte.

Das Ehepaar lebt seit fast 20 Jahren in Schleswig-Holstein. Dort schnupperte Géraldine Olivier Seeluft und begeisterte sich für den maritimen Gesang. Auch das Plattdeutsche sei ihr nicht mehr fremd, erklärte sie und sang das bekannte Lied „Wo de Wellen trecken an den Strand“. Mit Liedern der Sängerin Lolita, wie „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ oder „Der weiße Mond von Maratonga“, eroberte Olivier sofort das Publikum. Immerhin saßen im Saal hauptsächlich die Semester, die diese Titel noch gut aus ihrer Jugendzeit kennen und begeistert mit klatschten. Lieder von Lale Andersen, Hildegard Knef, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri und Freddy Quinn gehörten ebenfalls zum Repertoire der Sängerin.

Sängerin erinnerte in Kyritz an den Krieg in der Ukraine

Sie erinnerte während ihres Auftritts im Kulturhaus an den Krieg in der Ukraine und bat das Publikum, für eine Gedenkminute aufzustehen. Géraldine Olivier sagte: „Diese Zeit ist furchtbar, besonders für Mamas mit ihren Kindern. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht weine. Ich habe entschieden, eine Familie aus der Ukraine aufzunehmen.“

Kyritzer Shantychor begeisterte mit neuen Liedern

Die Sänger vom Shantychor „Stella maris“ begeisterten ebenfalls in gewohnter Weise das Publikum. Immerhin saßen in den Reihen viele Fans des beliebten Chores unter Leitung von Hartmut Paschen. Sie konnten sich auch über Neueinstudierungen wie „Wellerman“, „Sloop John B.“ und „Gruß an Kiel“ freuen. Mit dem Lied „Mein Hamburg“, jetzt gesungen von Jürgen Sonntag, erinnerte der Chor an den langjährigen Sängerfreund Günther Weidenberg, der kürzlich verstarb.

Weidenberg hatte als Solosänger das Publikum bei jedem seiner gekonnten Auftritte gefesselt. Zum Schluss bekam Géraldine Olivier von Chorleiter Hartmut Paschen als Erinnerung an das erfolgreiche Konzert im Kyritzer Kulturhaus eine symbolische „Goldene CD“ mit Widmung vom Shantychor überreicht.

Von Renate Zunke