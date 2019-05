Kyritz

Sie hätten sich „die fantastischen Vier“ nennen können: Simone Brandstäter, Susanne Schechner, Yvonne Burke und Janet Robeck. Doch ihr Whatsapp-Chat, über den sie sich regelmäßig zu Ausfahrten am Kyritzer Ruderzentrum treffen, trägt den Titel „Rudermuttigruppe“.

„Na, ja, wir sind ja nun Mal alles Mütter“, erklärt Janet Robeck und lacht. Vielleicht, weil’s irgendwie unsportlich klingt? „Auf keinen Fall!“

Wie einst die Spitzensportler auf dem Untersee

Die Frauen haben in den betagten Ruderbooten der Kyritzer Sportgemeinschaft (SG) Elektronik ordentlich Zug drauf. Sie gleiten wöchentlich den Untersee so galant dahin wie einst die Spitzensportler in diesen Booten zu DDR-Zeiten. Als vieles neu anfing mit diesem Verein, das Ruderzentrum gebaut und dann auch endlich angerudert wurde – vor nun bald 50 Jahren.

Dass das alte Material noch bewegt wird, findet nicht nur Stefan Kieper fantastisch, der heutige Vereinsvorsitzende. Fantastisch sei diese Freizeitgruppe auch deshalb, weil sie die Abteilung Rudern überhaupt noch aufrecht erhält.

Trainingsbetrieb Anfang 2018 eingestellt

„Unsere Rudersektion mussten wir zu Jahresbeginn im Prinzip einstellen, nachdem der Trainer aus beruflichen Gründen nicht mehr weitermachen konnte“, erklärte Kieper noch im Frühjahr 2018 mit wehmütigem Unterton. Denn Rudern stand auf den Vereinsbannern ansonsten immer groß geschrieben in einer Reihe mit Volleyball, Kraftsport, Fitness, Sauna und vor allem Handball.

Insgesamt zählt die Sportgemeinschaft 170 Mitglieder. Zu den besten Zeiten waren es allein beim Rudern so viele.

Einige saßen schon als Kinder im Boot

Jetzt aber haben auch die Rudermuttis Nachwuchs: Drei Männer machen seit Kurzem mit, darunter Marko Walter und Veit Plantiko.

Beim Anrudern an diesem 1. Mai 2019. Quelle: privat

„Seitdem ich in die fünfte Klasse kam bin ich hier gerudert“, erzählt der heute 46-jährige Walter. Fünf Jahre später folgten damals andere Interessen. Bis vor kurzem, als er von der Freizeitgruppe erfuhr: „Ich war hier wegen Fliesenarbeiten im Ruderzentrum und sagte mir einfach, da mache ich wieder mit.“

Oder Veit Plantiko: „Ich war auch in der fünften Klasse zum Rudersport gekommen. Damals gingen die Trainer durch die Schulen und suchten aktiv Nachwuchs.“ Heute, wo er „privat wieder etwas mehr Zeit“ hat, freut sich der 43-Jährige, dass Boote noch da sind und er mitrudern kann.

Wie Vereinschef Stefan Kieper erklärt, gibt es noch immer – besser: wieder – die Kooperation mit der Schule. Er verweist auf die neue Arbeitsgemeinschaft Wassersport der Diercke-Oberschule. Eigens für die schaffte der Verein mithilfe vieler Sponsoren mehrere nagelneue Kanadier an, keine Ruderboote.

Wer sie aber benutzen möchte, für den stehen sie bereit. Und damit sie noch eine Weile halten, machten sich die „Rudermuttis“ zum Start in die 2019er Saison an die Arbeit. Es gilt, schadhafte Stellen auszubessern oder gar ein komplettes Holzboot wieder aufzubauen.

Aktuell gilt es, einige der Boote aufzuarbeiten. Quelle: Matthias Anke

Von den Frauen war bislang nur Simone Brandstäter die einzige „waschechte Ruderin“. Aber auch ihr Sohn ruderte. Und unter anderem über die Kinder kamen auch die Mütter auf den Geschmack, übers Wasser zu gleiten.

„Ich kam durch andere Vereinsmitglieder zum Rudern. Und da gab es hier ja noch die Kinderabteilung“, sagt auch Janet Robeck. „Emil, mein Großer also, war dabei“, sagt Yvonne Burke. Und Veit Planitkos Jungs.

Detail eines der betagten Ruderboote aus Holz. Quelle: Matthias Anke

Noch 2017, zum damals zehnten Geburtstag der Benefiz-Regatta „Rudern gegen Krebs“ in Neuruppin, gingen die Kyritzer Kinder mit einem eigenen Boot an den Start. Und im zweiten saßen die „Kyritzer Lady Kracher“ – Simone Brandstäter, Janet Robeck, Susi Schechner und Yvonne Burke.

Damals sagte Stefan Kieper noch: „Unser langfristiges Ziel ist es, das Rudern zu einer traditionellen und festen Größe in Kyritz wiederzubeleben.“ Doch das klappte eben nun nicht ganz so wie geplant.

Yvonne Burke: „Wir sind jetzt die Sektion Rudern.“ Die Treffen können als feste Größe gelten, und die Tradition ist klar: Einiges vom betagten Material zeugt von den Anfängen in den 1970er Jahren.

Meistertitel und andere Erfolge

Noch keine zehn Jahre nach Gründung der BSG Elektronik schrieb das Neue Deutschland im Juli 1977 in einem großen Bericht: „Auf der Berliner Dahme sind in den vier Altersklassen 92 Ruderboote aus dem Bezirk Potsdam in die Spartakiaderennen gegangen. Und in einem Dutzend von ihnen sitzen Mädchen und Jungen aus der SG Kyritz, ein wenig hoffend, einen vorderen Platz belegen zu können.“

Ruth Preuß, die sich mit Burgkard Rehfeldt um die Kyritzer kümmerte, wurde zitiert mit: „Aber schon in das Finale überhaupt vorzudringen, wäre für unsere Rudereleven ein Erfolg.“

Kyritzer Ruderer bei der Spartakiade 1977. Quelle: privat

Preuß war im Jahrzehnt zuvor bis zur Ruder-Sektionsgründung 1969 im Federball erfolgreich, schaffte sechs DDR-Meistertitel. Im Rudern sollte es ähnlich werden: Im besagten Jahr 1977 schafften die Kyritzer es bei den DDR-Jugendmeisterschaften auf einen Titel und auch zwei Bronzemedaillen.

„Mit weiteren sechs Booten wurden die Plätze vier und fünf eingenommen“, hieß es in dem alten Bericht. Und eben die Qualifikation zur Spartakiade war geschafft. Oder 1974: Angela Fraczewski aus Kyritz wurde DDR-Meisterin im Einer der Kinder B.

Ruderertreffen im Herbst

Fast ganze 50 Jahre ist das erste Anrudern in Kyritz nun her. Für September bereiten sie aus diesem Grund ein Ruderertreffen vor. „Wir beabsichtigen, für den 14. September ab 14 Uhr alle ehemaligen Ruderer der BSG Elektronik Kyritz sowie der späteren SG Elektronik Kyritz zu Ehren des 50. Jahrestages des Vereins einzuladen“, informiert Petra Braune vom Vereinsvorstand. „Doch leider bekommen wir nicht mehr alle Mitglieder namentlich zusammen.“

Ein Aufruf soll dabei helfen: „Alle Ehemaligen, vielleicht über Eltern und Geschwister, die noch hier in der Gegend wohnen, sollen sich beim Vorstand melden.“ Kontakt ist möglich via E-Mail an vorstand@sg-elektronik-kyritz.de oder über 0172/1 86 60 07.

Am 1. Mai wurde angerudert – wie auch vor 50 Jahren schon. Quelle: privat

Von Matthias Anke