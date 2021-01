Kyritz

Mit dem Verteilen weiterer 80 Geschenktüten an Kunden der Lebensmittelausgabe der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (Gab) in Kyritz am Donnerstag nähert sich die 25. Sterntaleraktion der MAZ endgültig dem Ende.

Insgesamt konnten seit Dezember 160 der Tüten gepackt und verteilt werden. Jede enthielt Lebensmittel und Leckereien im Wert von knapp 10 Euro sowie zusätzlich einen 50-Euro-Einkaufsgutschein für die Angebote des Kyritzer Gewerbes. Sie können in der Stadt eingelöst werden, sobald die Corona-Situation das zulässt.

Anzeige

Kyritzer Lebensmittelausgabe plant für Ostern

Für die Geschenktüten wandte „ Sterntaler“ bisher also 9600 Euro auf. Insgesamt belief sich das Spendenaufkommen der 2020er Aktion auf 10 516,54 Euro. Abzüglich des bereits verteilten Geldes sind also derzeit noch knapp 920 Euro verfügbar.

Die Tüten enthalten, was die Gab sonst nur selten bieten kann. Quelle: Alexander Beckmann

Sie werden spätestens in drei Monaten Bedürftigen in der Region zugutekommen – erneut mit Unterstützung von Seiten der Gab. „Mit dem Rest des Geldes wollen wir möglichst vielen unserer Kunden zu Ostern noch eine kleine Freude bereiten“, kündigt die Gab-Niederlassungsleiterin Nicole Dorau an. Einige Dutzend besondere Lebensmittelpakete sollten sich bei der Gelegenheit dank der Spenden noch packen lassen.

Unterstützung vom Rewe-Markt

Die Gab setzt auch bei dieser Gelegenheit auf die Unterstützung des Kyritzer Rewe-Marktes, der die Lebensmittelausgabe für Bedürftige regelmäßig mit Spenden versorgt. „Die Zusammenarbeit läuft sehr gut“, schätzt Nicole Dorau ein.

Der Rewe-Marktleiter Paul Haese kündigte an: „Wir werden das gern weiter unterstützen.“ Er brachte am Donnerstag zusätzliche zehn Geschenktüten im Wert von etwa je 10 Euro bei der Gab vorbei, die ebenfalls verteilt wurden. Nicht nur mit Blick auf die geplante Oster-Aktion versprach Haese: „Wir gucken mal, was wir noch dazutun.“

Von Alexander Beckmann