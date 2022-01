Vorschlag aus Kyritz für Verkauf des Gutshauses sorgt in Drewen für Empörung

Drewen

Unter keinen Umständen soll das im Besitz der Stadt Kyritz befindliche Gutshaus von Drewen verkauft werden. Diese Meinung bekräftigten die Ortsbeiratsmitglieder einmal mehr auch bei ihrer Sitzung in dieser Woche. Da sollten sie sich zu einer Vorlage der Stadtverwaltung positionieren, wonach die Stadtverordneten demnächst beschließen könnten, dass das Haus zum Verkauf ausgeschrieben wird.

Die Rede ist darin von der „weiteren Verfahrensweise“ für das erst seit dem 15. November 2021 unter Denkmalschutz stehende Gebäude. Es wurde voriges Jahr als ein Frühwerk von Martin Gropius identifiziert, einem der bedeutendesten Architekten Deutschlands des 19. Jahrhunderts.

Stadt Kyritz: keine Pflichtaufgabe, entbehrliches Grundstück

Auch Jahre vorher schon kämpften die Drewener dafür, dieses für ihr Dorf wichtige Gebäude zu erhalten, weil es als Bürger- und Vereinshaus genutzt wird und auch eine Geschichte als Kindertagesstätte, Gastwirtschaft und Mietshaus hat. Als erste Verkaufsabsichten 2018 laut wurden, befürchteten Drewener gar einen möglichen Abriss. Die Stadtverwaltung hatte mehrfach auf einen zu maroden Zustand und zu hohen Sanierungsaufwand hingewiesen.

In der Begründung des Beschlussvorschlags steht jetzt mit Blick auf eine „Grobkostenermittlung“ aus dem Jahr 2019 über 1,6 bis 5 Millionen Euro und damals noch ohne Auflagen der Denkmalbehörde: „Eine Baumaßnahme in dieser Größenordnung kann durch die Stadt nicht realisiert werden. Es handelt sich um keine Pflichtaufgabe gemäß der Kommunalverfassung.“

Und: Die entsprechenden Flurstücke seien „als Vermögensgegenstand von der Stadt Kyritz als entbehrlich eingestuft und stehen kurzfristig für eine Veräußerung zur Verfügung“.

Drewener fühlen sich hingehalten

Jene Punkte aber empörten die Ortsbeiratsmitglieder nun besonders. „Ich als Landwirt würde sagen, dass die Stadt doch genügend andere Flächen hat, Acker oder Wald, davon ist auch vieles entbehrlich“, sagte der Ortsvorsteher Volker Thiele: „Soll davon doch was verkauft werden, dann hätten wir das nötige Geld.“

Zwar steht in der Vorlage auch, die Verwaltung werde „mit dem potenziellen Käufer in Verhandlung treten, um Flächen für die Nutzung vom Ortsbeirat, Bürgerverein und eine Möglichkeit für eine Gemeindebegegnungsstätte zur Anmietung vertraglich zu vereinbaren“. Ansonsten werde es einen „Alternativvorschlag“ geben. Aber Ortsvorsteher Thiele lässt das nicht mehr gelten: „Ich höre immer nur das Wort ,falls’. Mein Vertrauen in die Stadt geht dabei immer mehr verloren.“

Kämmerer Köhn: Kyritzer Stadtverordnete entscheiden

André Ragohs, Ortsbeiratsmitglied und Sprecher der 2020 gegründeten Bürgerinitiative, sagte: „Ich komme mir überfahren vor.“ Und er erinnerte an ein Treffen in der Diercke-Schulaula, bei dem über eine Lösung gesprochen werden sollte: „Diese Versammlung war ein Graus. Im Protokoll fehlt einiges. Und jetzt auch noch das. So kann man mit uns Dorfbewohnern nicht umgehen.“

Der Kämmerer Michael Köhn fühlte sich im Ortsbeirat als Vertreter der Stadtverwaltung regelrecht angegriffen. Er sei nicht der richtige Ansprechpartner, sagte er. Was die Drewener vorschlagen, sollten sie doch besser vor den Stadtverordneten vortragen.

Dort „lässt sich auch den jeweiligen Leuten in die Augen schauen“, sagte Köhn mit Blick auf etliche Unterstellungen. Sätze, wonach die Stadt irgendjemanden „über den Tisch ziehen“ würde oder dass die Verwaltung falsche Tatsachen vorgaukele, wies er zurück.

Gemeint war auch, was in der Ortsbeiratssitzung ein Gast vorbrachte: der Kunsthistoriker und Fotograf Carsten Boelter. Der gebürtige Kyritzer hielt ein regelrecht flammendes Plädoyer für den Erhalt des Gutshauses durch die Stadt.

Gutshaus Drewen als wichtiges Kulturdenkmal

„Es fragt sich doch, was die Stadt wirklich tut, um Fördermittel oder andere Geldgeber zu finden“, sagte Boelter.

Es sei schließlich „nicht irgendein Gutshaus. Es handelt sich um eines der wichtigsten Kulturdenkmale der Stadt“. Womöglich sei man sich dieser Bedeutung aber auch gar nicht bewusst.

Ziele der Eingemeindung von 2004 und das Insek 2020

Darüber hinaus argumentierte Boelter mit Grundsätzlichem, um den Aspekt zu widerlegen, dass das Grundstück entbehrlich sei und um zu erklären, weshalb solcher Gebäudeerhalt eben doch eine Pflichtaufgabe darstelle. Dazu zog er ein Landesverfassungsurteil zur Eingemeindung 2004 heran. Daraus gehe hervor, dass alles zu tun sei für eine „Sicherstellung der örtlichen Verbundenheit und die Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls“. Und er schlug den Bogen zum städtischen Entwicklungskonzept „Insek“ von 2020. Titel: „Starker Kern, lebendige Ortsteile.“

Als Experte für Rittergüter in Deutschland sagte Boelter, dass mit dem Verkauf keine Sicherung des Objektes garantiert sei. Vielmehr: „Bei der Veräußerung an einen nicht der Gemeinnützigkeit oder dem Wohl des Ortes verpflichteten Investor wird die Drewener Bevölkerung ihres Herzens beraubt und in all ihren weiteren Entwicklungsmöglichkeiten irreparabel geschwächt.“

