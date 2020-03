So glückte die Rettung von Ameisen in Dannenwalde

Dannenwalde

Ein Haufen Arbeit lag dieser Tage mal wieder vor Peter Linke. Wobei Haufen für den Fachmann aus dem Kyritzer Dorf Lellichow nicht der korrekte Fachbegriff ist. Denn es handelt sich um Nester, die der Förster als Mitglied des Vereins der Brandenburger Ameisenschutzwarte in der Region schon hunderte Male umgesetzt hat. Genauer: das 80 Zentimeter bis über einen Meter tiefe Erdreich unter der Streukuppel, dem Nest, im Volksmund eben Ameisenhaufen.

Dieser Tage war Linke im Auftrag der Gumtower Gemeindeverwaltung in Dannenwalde im Einsatz. Vor einem Mehrfamilienhaus störten die Ameisen.

Kahlrückige Waldameise eine von sechs heimischen Arten

Vor drei Jahren war er schon einmal dort und setzte Nester um, erwischte dabei wohl aber nicht alle Königinnen. Sie legten also ein neues Nest an.

„Bei diesen Kahlrückigen Waldameisen gibt es so viele Königinnen, dass sich die Völker einfach teilen lassen. Bei der Großen Waldameise wäre das etwas anderes, da gibt es immer nur eine“, erklärt der Förster.

Peter Linke setzt Ameisennester um, aktuell in Dannenwalde. Hier gräbt er gerade ein Nest aus. Quelle: Matthias Anke

Ein Spektakel am Rande des Dannenwalder Fichtenwaldes, wohin die Nester umgesetzt wurden: das Sonnenbad der Ameisen (die Punkte im Vordergrund), das es so alljährlich nur etwa zehn Tage lang zu beobachten gibt. Quelle: Matthias Anke

Von den in Deutschland bekannten über 110 Ameisenarten sind bis zu 70 in Brandenburg zu finden. Insgesamt sechs verschiedene Arten von Waldameisen gibt es in den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin. Dabei gehören etwa 90 Prozent der Gesamtpopulation der Art der Kahlrückigen Waldameise an.

Sonnungsphase der Ameisen als Ende der Winterstarre

Eimerweise brachte Linke die Ameisen nun zu einem nahegelegenen Fichtenwald. Wobei ihm die eine oder andere natürlich entwischte. „Es geht um die Rettung des Staates, nicht um die einzelne Ameise“, erklärt Linke.

Im Fichtenwald, wo er vor Jahren schon andere Nester ansiedelte, eröffnete sich ihm nun ein kleines Naturschauspiel: Die Waldameisen ließen sich beim Sonnenbaden beobachten. Diese je Nest einmal im Jahr nur etwa zehn Tage andauernde sogenannte Sonnungsphase dient dazu, die Winterstarre zu lösen. Die Ameisen lassen sich dabei aufheizen, klettern zurück in die Tiefe zu den Königinnen und wieder zurück und so weiter. Bis das ganze Nest erwärmt ist.

Waldameisen seit langem besonders geschützt

Das Umsetzten der Nester erfolgt ebenso in einem vorgegebenem Zeitraum: vom 1. März bis 31. Mai, und zwar bedingt durch den Lebenszyklus der Tiere, erklärt Peter Linke. Seinen waldgrünen, abgegriffenen Hut, der schon sämtlicher Witterung standhielt, schiebt er schwitzend aus der Stirn.

Peter Linke Quelle: Matthias Anke

An der Vorderseite steckt ein silberner Landesadler. Der Hut ist Teil seiner alten Dienstkleidung, hat gut 25 Jahre Tragezeit hinter sich und solle auch noch ein Weilchen halten. Gegen einen neuen tauschen würde Linke ihn nur ungern, erzählt er.

Derweil krabbeln ungezählte Ameisen über seine Schuhe und die ledernen Hosenbeine hinauf.

Waldameisen sind geschützte Tiere seit weit mehr als 200 Jahren schon. Weil seinerzeit bemerkt wurde, dass sie im Wald nützlich gegen Schädlinge sind. Kiefernbestände mit Ameisen waren beständiger als welche ohne, in denen dann Kahlfraß sichtbar wurde. Seit 2005 gelten sie nach dem Bundesnaturschutzgesetz nun auch noch als besonders geschützte Art.

Ameisenschutzwarte arbeiten mit Ausnahmegenehmigung

Dass Ameisenschutzwarte wie Linke trotzdem tätig werden dürfen, dem liegt eine Ausnahmegenehmigung seitens der Oberen Naturschutzbehörde des Landes zugrunde. „Es handelt sich ja um einen Eingriff, der nach dem Naturschutzgesetz eigentlich verboten ist.“

Wichtiger Aspekt ist allerdings unter anderem: Wenn irgendwo ein Bauprojekt ansteht und Ameisen vorhanden sind, müsse jemand dazu befugt sein, sie umzusiedeln und damit vor der Zerstörung zu bewahren. Das Entgelt dafür richtet sich nach dem Aufwand und der Anzahl der Nester.

