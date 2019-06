Drewen

An zwei Stellen in einem Wald in der Nähe von Drewen brach am Mittwochmittag aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr gerufen. Waldboden auf einer Fläche von 400 und 1100 Quadratmetern war betroffen.

Ein Kriminaltechniker untersuchte die Brandorte. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Von MAZonline