Kyritz/Wusterhausen

Zu einem Waldbrand zwischen Heinrichsfelde und dem Klempowsee wurden Feuerwehrleute am Montagnachmittag gerufen. Offensichtlich ließ sich das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, weil es rechtzeitig erkannt wurde – zufällig von einem Flugzeug aus. Es war auf dem Heinrichsfelder Verkehrslandeplatz gestartet.

Während die Einsatzkräfte aus Kyritz, Teetz und Wusterhausen noch ihre Technik zurückbauten, folgte schon der nächste Einsatz. Die erste Info „Blitzeinschlag in Bantikow“ habe sich dann aber als falsch herausgestellt. Dafür ging es Richtung Dosse-Wall nach Wusterhausen. Dort standen Heuballen in Flammen. Hier wurden für die Löscharbeiten auch Neustädter hinzugezogen.

In Wusterhausen brannten Heuballen. Quelle: Alexander Beckmann

Erst am zurückliegenden Wochenende waren Feuerwehrleute in Wusterhausen im Einsatz. Und schon Wochen zuvor gab es etliche Brände in der Region. Die Kripo nahm jeweils Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf.

Von MAZ-Online