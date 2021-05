Kyritz/Dreetz/Linum

Am Mittwoch kam es im Raum Fehrbellin und Kyritz erneut zum versuchten Wechselgeldbetrug an mobilen Spargeldverkaufsstellen. Bisher waren immer die Verkaufsstellen in den Holzhäuschen betroffen, die am Straßenrand oder auf den Supermarktparkplätzen stehen.

Bei dieser Betrugsmasche zahlen die Täter mit sehr großen Scheinen den Spargelkauf, tun dann so, als hätten sie es sich anders überlegt, und versuchen dann beim Geld-zurück-Wechsel, den Verkäufer zu betrügen. Wenn die Masche Erfolg hat, stellt der Verkäufer erst im Nachhinein fest, dass vom Wechselgeld, das er ausgegeben und dann wiederbekommen hat, etliches fehlt.

Drei Betrugsversuche am Spargelstand

Am Mittwoch waren im Landkreis Ostprignitz-Ruppin drei Verkaufsstellen betroffen. Aufgrund des aufmerksamen Verhaltens der Verkäufer kamen die Gauner hier aber nicht zum Erfolg.

Gegen 12:40 Uhr versuchten zwei Männer, an einem Spargelverkaufsstand in Kyritz mit einem 200-Euro-Schein zu bezahlen. Die Verkäuferin ging hierauf nicht ein und lehnte die Annahme des Scheins ab., so dass die Männer unverrichteter Dinge den Ort verließen. Die Verkäuferin informierte später die Polizei über den versuchten Betrug.

Zwei Männer und große Scheine am Spargelstand

Gegen 13:35 Uhr erschienen zwei männliche Personen an einem Spargelverkaufsstand in Dreetz. Diesmal versuchten sie zunächst, mit einem 500-Euro-Schein zu bezahlen. Als der Verkäufer dies ablehnte, versuchten die Männer es erneut – mit einem 200-Euro-Schein.. Auch dies wurde vom Verkäufer abgelehnt, so dass die Personen den Ort verließen. Auch in diesem Fall wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betruges eingeleitet.

Gegen 15:20 Uhr erschienen zwei männliche Personen in einer Verkaufsstelle im Fehrbelliner Ortsteil Linum. Hier versuchten sie abermals, mit einem 500-Euro-Schein zu bezahlen, als dies nicht gelang, wollten sie die Flasche Wein, die sie geordert hatten, mit einem 200-Euro-Schein bezahlen.

Verkäuferin hatte kleine Geldscheine bemerkt.

Da die Verkäuferin im Portemonnaie des vermeintlichen Käufers kleinere Geldscheine bemerkte, wunderte sie sich und lehnte die Annahme der Geldscheine ab. Auch in diesem Fall entfernten sich die Tatverdächtigen, ohne etwas zu erwerben. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betruges wurde hier ebenfalls aufgenommen.

Polizei bittet um Hinweise

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht angetroffen werden. Als Fahrzeug sollen die Tatverdächtigen einen Personenkraftwagen mit ausländischen Kennzeichen genutzt haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ostprignitz- Ruppin unter der Telefonnummer 03391/35 40 entgegen.

