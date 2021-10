Bork

Wer vor 1979 von Lellichow nach Bork fahren wollte, oder umgekehrt, nutzte die alte Straße, die von Bork aus durch den See an der früheren Schule vorbei führte und schließlich etwas außerhalb von Lellichow in die Landstraße Kyritz-Wittstock mündete.

Mit dem Bau des Flachlandspeichers wurde der See um mindestens sechs Meter angestaut und die einstige Straße verschwand in den Fluten. Nur, wenn das Wasser stark abgelassen wird, kommt diese wieder zum Vorschein, wie zum Beispiel im Jahr 2003 und aktuell auch.

Von der Borker Seite aus kann man also nun wieder auf dem Damm der einstigen Straße spazieren gehen. Das bis 2003 noch weitestgehend erhaltene Straßenpflaster wurde in dieser Zeit von Unbekannten entnommen.

Von André Reichel