Dietmar und Karin Lemke spielten schon 2020 in ihrer Einfahrt an der Hamburger Straße in Kyritz, und zwar zugunsten der MAZ-Hilfsaktion „Sterntaler“. Nun wollen sie an jedem Adventssonntag erneut Passanten auf diese Weise erfreuen. Der Erlös ist diesmal für den Kyritzer Feuerwehrnachwuchs gedacht.