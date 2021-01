Wegen Corona nimmt die Kyritzer Feuerwehr derzeit keine neuen Mitglieder auf

Kyritz

Weil bei den Feuerwehren wegen Corona die Ausbildung ruht, können derzeit auch keine neuen Mitglieder aufgenommen werden. Der Kyritzer Wehr liegen nach Informationen von Stadtwehrführer Frank Brüggemann die Anfragen von zwei Interessenten vor. Sie haben sich über die Internetseite der Stadt für die Mitarbeit in der Feuerwehr beworben. „Wir wollen die beiden einladen, wenn es die Situation zulässt“, so Brüggemann. „Wir freuen uns sehr auf sie“, fügt er an und er hofft, dass es Nachahmer gibt, die sich für die Feuerwehrarbeit interessieren.

Neue Feuerwehrleute absolvieren eine Probephase

Wer neu ist bei der Feuerwehr nimmt zunächst an einer Schnupper- oder Probephase teil. Dabei könnten die Bewerber selbst, aber auch die erfahrenen Feuerwehrleute schnell feststellen, ob derjenige für das Ehrenamt geeignet sind.

Frank Brüggemann ist froh darüber, dass die aktuelle Situation mit Coronainfektionen und Quarantänemaßnahmen die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr nicht beeinträchtigt. Er frage zudem vor jedem Einsatz alle beteiligten Feuerwehrleute, ob sie sich für die Arbeit in der Lage und gesund fühlen.

Von Sandra Bels