Weihnachtsmärktchen im Autohaus

Kyritz

Die Macher der Kreativwerkstatt „Muckout“ in Kyritz öffnen am vierten Adventswochenende ihr Weihnachtsmärktchen. Besucher sind am kommenden Sonnabend zwischen 14 und 19 Uhr in der Pritzwalker Straße 36 willkommen. Stände gibt es vor und im Autohaus von MF Fahrzeugtechnik. Das Programm gestalten die Autowerkstatt, „Muckout“ und das Kyritzer Waldkino gemeinsam. Es beginnt um 14 Uhr.

Der Weihnachtsmann kommt vorbei

Gegen 15 Uhr hat sich der Weihnachtsmann angekündigt. Er wird für etwa eine Stunde da sein und hat kostenlose Geschenke für jedes Kind dabei. „Es können gern Fotos gemacht werden“, sagt Jenny Karl von „Muckout“. Außerdem gibt es eine kleine Fotoecke, für alle, die Lust haben, sich selbst in Szene zu setzen. „Wir stellen den Hintergrund und die Accessoires“, so Jenny Karl. Kulinarisch kündigt sie viel Selbstgemachtes für die Abendbrot- und Kaffeezeit, sowie Glühwein von der Mosterei Wietz von Gegenüber an. Um 17.30 Uhr heißt es dann „Pimp dein Popcorn“. Es wird mit verschiedenen Zutaten verfeinert.

Doppelt so viele Aussteller

Jenny Karl freut sich darüber, dass in diesem Jahr doppelt so viele Aussteller dabei sind, als 2018. Zu haben sind unter anderem Gewürze, Ziegenkäse, Fleisch und Wurst sowie viel Handgemachtes wie Deko aus Holz, Floristik und Holzarbeiten, Bücher, Bilder, Schmuck, selbst Genähtes wie Kinderkleidung und Accessoires. „Es gibt auch wieder unseren Basteltisch und ein Glücksrad“, kündigt Jenny Karl an. Highlight ist für sie der Abschluss des Weihnachtsmärktchens auf der mobilen Leinwand des Waldkinos. Gezeigt wird der Weihnachtsfilm „Der Grinch“. Der Eintritt ist frei.

Von Sandra Bels